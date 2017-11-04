Bugünkü YENİÇAĞ »

WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı!

»
WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı!
1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlattı.

Cuma günü yaşanan son çökmede küresel olarak kullanıcılar WhatsApp'tan faydalanamadı. 

Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend oldu.

Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilemedi. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati buldu.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar Facebook ve Twitter gibi platformlara yöneldi.

WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.

 

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı!WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı!NASA: Ozon deliği 1988'den bu yana en küçük seviyeye gerilediNASA: Ozon deliği 1988'den bu yana en küçük seviyeye gerilediiPhone X sevkiyatı yapan kamyon soyulduiPhone X sevkiyatı yapan kamyon soyulduWhatsapp çöktü mü?Whatsapp çöktü mü?Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptıÇin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptıNikon fabrikalarını kapatıyorNikon fabrikalarını kapatıyorWhatsApp’ta beklenen mesaj silme özelliği geldiWhatsApp’ta beklenen mesaj silme özelliği geldiBu virüs tüm dünyadaki bilgisayarlara yayılıyor...Bu virüs tüm dünyadaki bilgisayarlara yayılıyor...Kamuda 'F klavye' dönemi başlıyorKamuda 'F klavye' dönemi başlıyorKamuda 'F klavye' dönemi başlıyorKamuda 'F klavye' dönemi başlıyor
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti