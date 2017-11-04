WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı!

1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlattı.

Cuma günü yaşanan son çökmede küresel olarak kullanıcılar WhatsApp'tan faydalanamadı.

Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend oldu.

Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilemedi. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati buldu.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar Facebook ve Twitter gibi platformlara yöneldi.

WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.