Whatsapp'ta beklenen özellik geldi

Whatsapp yeni bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Whatsapp yıllardır beklenen bir özelliği bugün itibarıyla devreye soktu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu.

Özellikle araç kullananlar için bir işkence olan bu olay, bugün gelen güncelleme ile ortadan kalktı.

Whatsapp'ta ses kaydı yapmak istediğinizde ister bas kaydet yapın; isterseniz de mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Böylece aralıksız ses kaydı yapabiliyorsunuz!

Söz konusu özelliğini iPhone uygulaması entegre eden WhatsApp'ın aynı özelliği önümüzdeki günlerde Android için de sunması bekleniyor.