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WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi

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WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta önemli bir güvenlik açığı tespit edildi.

İsrailli güvenlik şirketi Check Point, WhatsApp’ın güvenlik korumasını aşarak hesaplara ulaştı. Belirlenenlere göre bu hack işlemi çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Kötü niyetli kişi, içerisinde kodlar bulunan görsel görünümlü bir dosyayı karşı tarafa gönderiyor. İnternet tarayıcı üzerindeki WhatsApp’tan yapılan gönderimde zararlı dosyalar gönderilirken dosya ön izlemesi olarak istenen bir fotoğraf yükleniyor. Böylece karşıdaki kişi fotoğraf indirdiğini düşünürken aslında kullanıcı hesabını karşıdaki kişinin eline vermiş oluyor.

2015 yılından beri kullanılan WhatsaApp’ın uygulamasının bu açağı yeni keşfedildi. WhatsApp ve Telegram söz konusu açığın varlığını doğruluyor ve açığı kapattıklarını belirtiyor. 2 yıllık süreç içerisinde bu açığın kullanılarak herhangi bir saldırı yapılıp yapılmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar şirket tarafından yapılan bu açıklamaya rağmen kullanıcıların güvenilir olmayan kaynaklardan gelen dosya ve görselleri açmamayı öneriyor.

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