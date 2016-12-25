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WhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyor

WhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyor 1
Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan Deniz Hotamışlıgil, Türk kullanıcılara özel emojiler geliştirdiğini duyurdu. Mesajlaşmalarda Türklere özgü simgelere yer verilmesinin duyguları daha net anlatacağını belirten Hotamışlıgil, en çok talep edilen ikonları sıralamayı unutmadı. Listede, çay, simit, sucuklu yumurta, Sultanahmet Camii de var.
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Yeni Çağ Gazetesi
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