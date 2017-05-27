Wilders'e Almanya'dan engel

İslam karşıtı politikalarıyla bilinen ırkçı lider Geert Wilders'in Manchester saldırısı sonrasında attığı bir tweet Almanya'da erişime engellendi

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ırkçı lideri Geert Wilders, bir kez daha attığı tweetlerle gündem yarattı.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından, İslam karşıtı mesajlar paylaşan Geert Wilders'e Almanya'dan engelleme geldi.

Paylaştığı mesajda, "Onlar bizden nefret ediyor ve bizi öldürüyorlar. Kimse bizi korumuyor. Liderlerimiz yine bize ihanet ediyor. Sınırlarımızı kapatalım. Halkımızı İslamlaşmadan koruyalım. Şimdi." ifadelerini kullanan Wilders'in bu tweeti Almanya'da erişime engellendi.

Twitter, Alman makamlarından gelen talep üzerine söz konusu tweetin Almanya'dan erişime engellendiğini açıkladı.