'Ya benimsin ya kara toprağın'

Vatan Şaşmaz'ı otel odasında öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in geçmişindeki ayrıntılar gündeme gelmeye başladı.

55 yaşındaki Filiz Aker isimli eski manken, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Vatan Şaşmaz’ı 4 kurşunla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından ise gözler Aker’in geçmişine çevrildi.

'ONA 3-4 TRİLYON HARCADIM' DEMİŞ

Yakınlarının ifadelerine göre hazırlanan polis raporunda Aker'in yakın çevresine; Şaşmaz'a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söylediği detayı yer aldı. Aker'in ayrıca Şaşmaz için “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.

1980’Lİ YILLARIN SONUNDA ÜNLÜ OLDU

1963 doğumlu Filiz Aker, 1990’lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının flaş isimlerinden birisiydi. Mankenlik yaparak ünlüler dünyasına giriş yapan Aker aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı.

1987 yapımı İnsan Avcıları filmi ile sinema dünyasına giriş yapan Aker ertesi yıl tam üç filk birden çevirdi. Filiz Aker 1988 yapımı; Kurtlar Geceyi Sever, Sürgün ve Alman Avrat 40 Bin Mark filmlerinde boy gösterdi.Bu filmlerini 1989 yapımı Vahşi ve Güzel ile 1994 yapımı Bir Sonbahar Hikayesi isimli eserler izledi. Aker, İranlı zengin bir sevgiliyle beraber olduktan sonra ise oyunculuğu bırakıp 1998 yılında ABD'ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı.Filiz Aker’in ismi ABD’ye taşınana kadar sık sık magazin dünyasını da meşgul etti.

ADI ÖLDÜRÜLEN SENDİKACI İLE AŞK DEDİKODUSUNA KARIŞTI

Filiz Aker’in ismi 1990’lı yıllarda TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile birlikte anılmıştı. Bu iddialar 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak'taki evinin önünde Cengiz Balık isimli şahıs tarafından, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Denizer ile birlikte mezara gitti.

EV SAHİBİ HAYRİ KOZAKÇIOĞLU İLE İLİŞKİ İDDİALARI

Aker'in ismi bir dönem de olağanüstü hal bölge valilerinden Hayri Kozakçıoğlu ile birlikte anılmıştı. Filiz Aker, 1990 yılında assolist ablası Eda Eren ile birlikte, Hayri Kozakçıoğlu’nun Akatlar Peker Sokak’taki lüks dairesinde kiracı olarak kalmış ve o dönemki magazin basını bu ‘ev sahibi-kiracı’ ilişkisinin ardında bir aşk hikayesinin olduğunu yazmıştı.

Aker’in evlenerek ABD’ye yerleştiği İran asıllı kocasından da birkaç yıl önce boşandığı öğrenildi.