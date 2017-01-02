Ya sıfattan ya paradan karun

Rektör desem değil, maymun desem değil, iblisin peşinden giden bir garip yaratık...

Gözaltına alındı ve tutuklandı. FETÖ çetesine üye olmak ve darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Bu herife gelene kadar bilim dünyasına mensup yığınla akademisyen ya tutuklandı, ya görevinden alındı, ya da mensup olduğu kurumdan kovuldu...

Bilim adamı, nasıl oluyor da iblisin din diye insanlara zerkettiği bâtılın peşinden gidiyor, akıl erdirmek zor.

Bilim, bâtılla kol kola girer mi?

Girmiyor...

Giren, sözde bilim adamı geçinen devlet ve millet düşmanı hainler... Askerde, poliste, yargıda, öğretim hayatında, iş çevrelerinde hainler olur da akademisyenler arasında olmaz mı..

Yığınla rektör, profesör, doçent ve asistana ne diyeceğiz...

Aklımın almadığı bir husus daha var; bu okumuşlar yığını, terbiyesiz, tahsilsiz, Türkiye ve Türk düşmanı olduğu sabit iblisin peşinden neye inanarak gidiyor, çözemedim...

* * *

Şu bir gerçek; cemaatin kapısından giren âbâd olmuş...

Ya sıfattan, ya da paradan yana karun!

Himmet çarkından gelen milyarlar şu veya bu şekilde paylaşılmış. Dağıtılan zarf aynı, mazruf farklı...

Yurt dışına kaçanların geçim derdi olduğunu sanmıyorum.

Hiçbir geliriniz olmasa yurt dışında yaşamaya kalkar mısınız; dilencilik mi yapacaksınız...

İblise hâlâ himmet yoluyla para akıyor olabilir; ya da yabancı bankalarda toplanan paraların faizleri alınarak çete elemanları geçimlerini sağlasın diye dağıtılıyor...

Başka bir ihtimal aklıma gelmiyor...

Kurulmuş ticari şirketleri varsa -ki olabilir- onlardan da gelir elde edilebilirler, ona da dikkat!

* * *

Merak ediyorum, güzel ülkemizde bu kadar çok hain hangi güdüyle yetiştirildi.

Lehte mi, aleyhte mi

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Cemil Çiçek onca görevden sonra dinlenceye çekildi. Siyasette aktif değil, AKP'lilere göre kızakta...

Epey önce, "Bu ülke kandırılmışlar ülkesi" diyerek atıfta bulundu ama kime?

Kendisinin mi kandırıldığını söylemek istedi, yoksa içinde bulunduğu iktidar erkinin mi, karar veremedim.

Ardından "100 seneden beri tek adam arıyoruz" dedi...

Osmanlıya gönderme yaptı ve tek adamlığa yürüyen Erdoğan'a sessiz ve derinden arka çıktı...

Ne dersiniz "Osmanlıda bulamadık, şimdi bulduk" demek mi istedi. Eğer öyleyse tipik bir "Ne olur, ne olmaz gösterisi", emsali çok olan bir yandaşlık diplomasisi!

Kimse kusura bakmasın

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Dilimize perseng olan cümleler var. Mesela biri, "Kimse kusura bakmasın"...

Son yıllarda çok kullanılır oldu; herkesin dilinde bu cümle.

Neden sık kullanılıyor, onu da söyleyim; insan genelde kendi

kusurunu görmez, görse bile kabullenmez. Başkasının dikkatinden de "Sen bana bakma" demekle uzak durmaya çalışır...

Sonuç...

Kendi kusurumuza bakmadığımız için el âlemin de bakmasını istemeyiz. Bu üç kelimeden çıkan anlam bence bu...

O günler bir gelse

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Bir aklı evvel, Halep'te halkı Şiiler'in öldürmediğini ileri sürdü; inşâllah öyledir...

Ama yabancı ajanslar da verdi, Halep'te halkı havadan Esad güçleri vururken yerden de Şiiler ateş açmış...

İnsanları acımasızca katleden acem askerlere ateş emrini veren komutanın adını bile duyurdular; Seyid Cevat...

Acem mollaların generali...

* * *

Müslümanlar parmaklarını tetikten çekse, kardeşlik ilan edip birbirine sarılsa ve mezhep kavgasına son verse İslam Dünyası âbâd olur âbâd!

NEYZEN'DEN BİR FIKRA

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Neyzen Tevfik bir gün tanıdığı bir subayı ziyaret için kışlaya gitmiş. Hal hatır sorduktan sonra subay "Buraya kadar geldin bari askere de bir ney dinlet" demiş...

Neyzen kırmamış, nefis bir ney konseri vermiş. Sonra da aşka gelip zeybek oynamaya başlamış.

O arada pantolonun düğmelerini iliklemeyi unuttuğunu gören erlerden biri "Efendi amca" demiş, "Edep yerin açıkta kalmış"

Neyzen oyunu kesip ellerini kaldırmış "Çok şükür sana Rabbim" demiş, "Nihayet karşıma edebim olduğunu söyleyen bir kulunu çıkardın"...