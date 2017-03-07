CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBBM Grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir sabah kalkıyoruz sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; 'Rakka'ya gideceğiz'. Öğleden sonra 'Mümbiç'e gideceğiz'. Akşam'a doğru 'Rakka'ya da Mümbiç'e de gideceğiz'. Ya siz nereye gidiyorsunuz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



GELİN MİLLETE SORALIM

Sözde sicil affı getirdiler. Bankalar kara listeyi dikkate almayabilir yani. Borcunu ödemediği için bankalar tarafından kara listeye alınan esnaf için düzenleme yaptılar sözde. Bir karar alırsın, bu dikkate alınmaz, kanun maddesi olur bu. Bu düzenlemeyle bankalara "İster dikkate alırsın, ister almazsın" diyor. Almıyor işte. Merdiven altı atölyelerde, fabrikalarda asgari ücretin altında çalışan Suriyeliler var mı? Var. Çok mu, çok. Benim evladım işsizken, başkalarına iş kapısı açan düzen adil midir? Şu çağrısı yaptım; diyorlar ki "Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz". Ben de şunu söylüyorum, her konuda "Milletin iradesine güveniyoruz" diyorsun. E gel sevgili kardeşim, sayın Binali Yıldırım, sayın Recep Tayyip Erdoğan, gelin referanduma gidelim, Suriyelilere vatandaşlık verelim mi, vermeyelim mi?

RAHMETLİ ECEVİT NASIL YAPTI

Dış politika da felaket, eğitim de felaket. Çocuğunu eğitim almaya gönderen hiçbir anne sistemden memnun değil. Dış politika tam bir felaket. Şimdi bakın sevgili anneler; devlet şöyle yönetilir. Yöneticiler, liyakatlı insanlarla çalışırlar. Uzun uzun tartışırlar ve kararı onun üzerine inşa ederler. Onun için devlet bir kişiye bırakılmaz. Bir kişi hata yapabilir, yanlış karar verebilir. Bir sabah kalkıyoruz sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; "Rakka'ya gideceğiz". Öğleden sonra "Mümbiç'e gideceğiz". Akşam'a doğru "Rakka'ya da Mümbiç'e de gideceğiz". Ya siz nereye gidiyorsunuz? Kime sordunuz? Devlet akılla yönetilir, liyakatla yönetilir. Rahmetli Ecevit'i düşünün. Kıbrıs'a çıkarma yaptığı zaman kimsenin haberi oldu mu? Türk askeri Kıbrıs'a indi ve açıklamayı öyle yaptı. İşte devlet öyle yönetilir. Devlet yönetmesini bilmiyorlar.

İĞNEYİ BAŞKASINA, ÇUVALDIZI KENDİNİZE BATIRABİLMELİSİNİZ

Bir bakıyorsunuz Putin'den, bir bakıyorsunuz Trump'tan yanalar. Bir de Almanya konusu var. Bizim oralarda vatandaşlarımız var, onlar da referandumda oy kullanacaklar, onlara bu hak ve yetki verilmiş durumda. Ama iki bakana izin verilmemesi hem iktidar, hem de bizim tarafımızdan tepkiyle karşılandı. Demokrasiden söz ediyorlarsa bizim politikacılarımızı, bakanlarımızı engellememeleri gerekiyorlar. Bunu söyledik. Onlar da söylediler, iktidar kanadı, çok ağır eleştiriler getirdiler. Şimdi, bir konuyu eleştiriyorsanız önce bir dönüp kendinize bakmanız lazım. İğneyi başkasına batırıyorsanız çuvaldızı da kendinize batırabilmelisiniz.