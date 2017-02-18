Yabancıya konut satışı milli güvenlik meselesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin getirdiği yabancıya KDV’siz (Katma Değer vergisi) konut satışı tepki çekmeyi sürdürüyor.

Faih ERBOZ / Yeniçağ



ANLAMAK ÇOK ZOR



MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, teklifte şiddetle karşı çıktıkları maddenin bu olduğunu söyledi. Kalaycı, “Geçen yılın tablolarını inceledim. 3 milyar 900 milyon liralık yabancıya taşınmaz satılmış. Neden satılıyor? Bir ilçenin yüzölçümünün yüzde 10’u kriteri getirildi Tapu Kanunu ile. Böyle kriter olur mu? Sadece ülkeye döviz girsin diye yabancılara böyle bir olanak sağlanır mı?” dedi.

Teklifte olumlu yanların bulunduğunu, ancak, yabancıya ev satışında kolaylık getirilmesine karşı çıktıklarını ifade eden Mustafa Kalaycı, şunları kaydetti: “Tapu Kanunu ile zaten yabancıya taşınmaz satışı getirildi. Bir ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10’u gibi bir kriter var ortada. Bu nasıl bir kriter anlaşılır gibi değil. Bunun sonunda, ilçenin değerlendirilen yarısından fazlası yabancıların eline geçilebilir. Böyle bir şeyi nasıl kabul edebiliriz? Biz zaten buna da karşı çıktık. Bu yetmiyormuş gibi bir de katma değer vergisinden muaf satış getiriyorsunuz. Vatandaş bu vergiyi

ödeyecek, yabancı ödemeyecek.

Bir kere, bu, eşitliğe aykırı. Yabancıya döviz getirsin böyle bir kolaylık sağlanabilir mi? Tapu Kanunu’nda getirilen değişiklik de sadece ekonomik mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir dedik. Hâlâ yabancıya ev satışında kolaylık getiriliyor. Bunu anlamak mümkün değil.”

ESNAFA PRİM YÜKÜ

Teklifte esnafa işsiz kaldığında yahut da iş yeri kapandığında işsizlik maaşı getirildiğini de hatırlatan Mustafa Kalaycı, “Sadece bu olsa, karşı çıkılmaz. Ancak esnafın sigorta pirimi yükü artıyor. Yani esnafın ödeyeceği sigorta priminin payı artıyor. Zaten esnaf sigorta primi ödeyemiyor. Bir de pay artışı ile bunu nasıl ödeyecek? Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu nokta esnaf açısından ciddi problem olur. Esnaf iş yapamıyor, primi zor ödüyor, siz ayrıca artış yapıyorsunuz, esnaf bunun altından kolay kalkamaz” diye konuştu.

