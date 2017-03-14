Yahoo'dan ayrılırsa servet kazanacak

Önümüzdeki aylarda Yahoo'nun CEO'luk görevini bırakması beklenen Marissa Mayer'in şirketteki görevini bırakmasının ardından 23 milyon dolar (83 milyon TL) alacağı ortaya çıktı.

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 4.83 milyar dolara satın almasının ardından şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer'in kariyerine nasıl bir yönde devam edeceği ilk sorulan soruların başında gelmişti.



Görevinden ayrılacağı yönde sinyaller veren Mayer'ın önümüzdeki dönemde görevini bırakması bekleniyor. Ancak Pazartesi günü yayınlanan resmi belgelere bakılırsa, Mayer'ın ayrılması ona bir servet kazandıracak.



Geçtiğimiz hafta Yahoo'nun hack skandalını faturasını bonuslarını dondurarak tabiri caizse Mayer'a fatura eden şirket, ayrılığın ardından Mayer'a 23 milyon dolar (83 milyon TL) ödeyecek.



Söz konusu belgede Mayer'ın bu miktarı kazanmayı hak etmesi için ayrılması veya kovulması gerektiği belirtiliyor.



Satış sonrası Altaba anını alan şirket satın alma işlemlerinin sona ermeisnin ardından Mayer'ın görevini bırakacağını belirtmişti. Mayer'ın da şirkette kalmaya sıcak bakmadığı biliniyor.



Yahoo'nun CEO'su olan Mayer, 2012 yılından bu yana şirketin başında bulunuyor.



Şirketin bu miktarın 3 milyon dolarını nakit geri kalanını ise hisse olarak ödemesi bekleniyor.



İşte en çok kazanan kadın CEO'lardan biri olan Mayer'ın CV'si...



İş tecrübesi: 17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer 1999 – 2012 yılları arasında rakip firma Google'ın sözcüsü ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı.



