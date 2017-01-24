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Yahoo'nun Verizon'a satışı ikinci çeyreğe kaldı

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Yahoo'nun Verizon'a satışı ikinci çeyreğe kaldı
İnternet hizmetleri şirketi Yahoo'nun ABD'li iletişim devi Verizon'a satışının yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Yahoo firması tarafından yapılan 2016 yılı dördüncü çeyrek bilanço açıklamasında, şirketin ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve en yaygın internet servisi sağlayıcılarından Verizon'a satışının bu yılın ilk çeyreği yerine ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtildi.

Açıklamada, satışın tamamlanmasına ilişkin, "Gerekli şartların yerine getirilmesi kapsamında hala çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor

Verizon geçen yıl temmuz ayında Yahoo'yu 4,83 milyar dolara satın alacağını açıklamış ancak Yahoo'nun 2013 yılında 1 milyar, 2014'te de 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğinin duyurulmasının ardından satışla ilgili pürüzler çıkmıştı.

Yahoo'nun Verizon tarafından satın alınması, bu şirketin sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.

Satış anlaşmasının tamamlanmasının ardından Yahoo'nun yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor.

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