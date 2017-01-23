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Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin açıklama

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Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin açıklama
İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını söyledi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Binyamin Netanyahu, gelecek dönemin ilelebet sürecek yerleşim birimlerini inşa çalışmalarına sahne olacağını ifade etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, yaptığı açıklamada, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini, ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etmişti.

Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.

Donald Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.

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