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Yakalanan PKK’lı HDP’li eski milletvekili adayı çıktı

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Yakalanan PKK’lı HDP’li eski milletvekili adayı çıktı
Giresun’da tutuklanan 4 PKK’lıdan biri olan Gülsüm Kaya’nın Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Erzincan 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Gülsüm Kaya'nın ‘PKK'nın Karadeniz yapılanmasına yönelik örgüte ‘silahlı üye kazandırma' çalışmaları için bölgeye geldiği ve bölgede iyice köşeye sıkışan PKK'lı grubun iletişimini yeniden sağlamak ve kırsalda bulunan gruplar ile yeniden buluşma sağlamak için görevlendirildiği öğrenildi. Son olarak Karadeniz'de etkili olmaya çalışan terör örgütü PKK’ya destek için geldiği öğrenilen grup da Sivas ile Ordu sınırında öldürülmüştü.

PKK'nın Karadeniz yapılanmasına yönelik Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyon kapsamında 5 Ekim 2016 tarihinde Erzincan'da yaralı olarak yakalanan PKK’lı teröristin sorgusu sonrasında Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında bir sığınak bulundu. Ardından başlatılan geniş çaplı operasyon sonucu Giresun'da bir aracı durduran polisler durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgularında, kırsal kesimdeki terör örgütü mensuplarıyla buluşmak için 3 kişinin daha Giresun'a geleceği bilgisi edinildi.

Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ün bizzat yönettiği operasyonla diğer şüpheliler de kıskıvrak yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü PKK terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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