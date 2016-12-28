Yakalanan sahte içkilerin sayısı dudak ucuklattı!

İzmir'de bir imalathane ve 2 depoya düzenlenen operasyonda bin 54 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in 3 ilçesinde sahte içki imalathanesi ile 2 depoya düzenlenen operasyonda bin 54 şişe sahte içki ile bin 555 litre şişelenmeyi bekleyen açık içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kentte halk sağlığını tehdit ederek ölümlere de yol açan sahte içkiyle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde, Alsancak semtinde bir iş yerinden sahte içki dağıtımı yapıldığını belirledi.

Buradan hareket eden araçları takibe alan ekipler, Kemalpaşa'daki imalathanede üretilen sahte içkilerin Bornova'daki depoya oradan da Alsancak semtindeki iş yerine getirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

555 litre açık içki yakalandı

Ekiplerin 2 iş yeri ve imalathaneye düzenlediği eş zamanlı operasyonda, bin 54 şişe sahte içki, bin 555 litre şişelenmeyi bekleyen açık içki, 2 bin boş şişe ve kapağı, 9 bin 800 çeşitli markalara ait etiket, bin 967 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda H.Ö. (66), M.Y. (45), M.O. (35), S.K. (39) ve A.İ (38) gözaltına alındı.

Zanlılardan H.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ve S.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. A.İ ve M.Y ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, sahte ve kaçak içki ile mücadelenin artarak devam ettiğini bildirdi.