Yakalanan uyuşturucu satıcısından ilginç tepki

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, polisteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet çıkışında gazetecilere "Gezmeye, tatile gidiyoruz" dedi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, polisteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna, "Canımız sıkıldı. Gezmeye, tatile gidiyoruz" yanıtını verdi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen S.Ş. ile M.Ş. adlı kadınları gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde 120 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör ve 2 fişek, parçalara ayrılmış 1 tabanca ve tabanca yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna, şüpheli kadınlardan biri, "Canımız sıkıldı. Gezmeye, tatile gidiyoruz" yanıtı verdi.