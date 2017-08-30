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Yakın geleceğin başrol oyuncuları

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Yakın geleceğin başrol oyuncuları
Dün “Vatanım Sensin” adlı dizide Ali Kemal karakterini canlandıran Kubilay Aka’nın başka bir diziye transfer olduğunu yazmıştık.

Aslında bu dizinin, TV dünyasına yeni oyuncular kazandırmak açısından oldukça verimli olduğunu söyleyebiliriz. Aka’nın dışında, Hilal’i oynayan Miray Daner’in, Yıldız’ı canlandıran Pınar Deniz’in, teğmen Leon ile çok başarılı bir karakter yaratan Boran Kuzum’un, hatta Kuvay-ı Milliyeci Mehmet’le iyi bir performans sergileyen Genco Özak’ın bu dizinin bitmesini takiben bir başka dizide baş rol oyuncusu olarak yapımcıların iştahını kabarttığını söylemek mümkün. Birçok dizide yeni oyuncular varken, bu isimlerin dikkat çekmesindeki en önemli etken fiziksel özellikleri ve yetenekleri kadar, dizide kendilerini gösterebilecekleri bir karakter yaratabilecekleri kadar süre almalarıdır. Aras Bulut İynemli’nin de böyle bir şansı iyi değerledirdiğini örnek olarak gösterebiliriz.

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