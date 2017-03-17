Yalan fırtınası

Evetçiler yalan söylüyor, halkı yalanlarla kandırarak evet'e yönlendirmeye çalışıyorlar...

Hayır diyecekler bölücü terör örgütü destekçileriymiş; Kandil denilen it yatağındakiler de hayır diyecekmiş. Fetö ile bağlantılı olup deşifre olmamış hainler de hayır tercihine mühür basacakmış...

Birkaç gündür daha da ileri gidiyorlar, niza halinde olduğumuz Hollanda'nın da hayır diyeceklere destek verdiğini söylüyorlar...

Bu ve benzeri lâfların tamamı uyduruk, yalan...

Heriflerin canları çıksa, huyları çıkmıyor!

* * *

Amaçlarından biri de evetçilere destek veren ve dost gibi gözüken, aslında Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile yönetiminin evet dediğini dikkatlerden kaçırmak...

Daha geçen çarşamba günü Barzani yanlısı bir grup, basın açıklaması yaparak evet diyeceklerini alenen duyurdu. Halk ebleh değil ki bu gösteriyi dikkatinden kaçırsın...

* * *

Aynı tipler, referandumdan evet çıkarsa tek adam rejimi geleceğini söyleyen hayırcılara saldırıyor...

Sadece lafla değil, kaba kuvvetle de...

Rejim değişse dahi tek adam filan söz konusu değilmiş...

Parlamenter sistem sürecekmiş, yasaları yine Meclis çıkaracakmış...

Değişen bir şey olmayacakmış...

Olmayacaksa neden anayasanın 18 maddesi kaşla göz arasında siyasal iktidara ayak uyduran maddeler haline getirildi; ayrıca referandum ne iş...

Değişiklik referandumla gelirse kimse dokunamaz diye düşündüler. Meclis'ten gelip yürürlüğe girmesinin darbe çağrışımı yapmasından korktular ve bu korkuyu da referandumla yenmek istediler, cinlik ve hinlik iki arada bir derede...

* * *

Kuvvetler ayrılığı sürecekmiş...

Külahıma anlatsınlar...

Yargı, yasama, yürütme Beştepe'den yönlendirilirse iç içe geçmeyecekler mi...

Yasaları Meclis yapacaksa partili cumhurbaşkanına KHK yetkisi neden verilir, atamalar neden doğrudan onun tarafından yapılır, neden denetim kaldırılır, neden gensoru kurumu yok edilir...

Her türlü emir, tek noktadan verilince o rejimin adı ne olur...

* * *

Bu ve benzeri muhtemel gelişmeler konusunda durmadan halka enva-ı çeşit yalan söylüyor ve Hayır diyecek yurttaşları karalıyor, ötekileştiriyorlar...

Hayır diyecek milyonlarca yurttaşı hain ve terörist ilan eden evetçiler, yalanlarının panayır malı gibi ortalığa saçılması üzerine susacaklarına daha da cazgırlaşıyor ve yeni yalanlara sığınıyorlar...

Söylediklerinin biri bile doğru değil, tamamı yalan; hepsi, kötü niyeti gizleyen kamuflaj malzemesi!

* * *

Yalan fırtınası başlığı iktidara kapak olsun diyorum...

Mum gibi ampulün de, yatsıda mutlaka söneceğini hatırlatıyorum!

Vedalaşma zamanı geliyor

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Geçenlerde yandaş bir kalem çift başlı yönetim biçimiyle vedalaşma zamanı geliyor diye yazdı...

Kime yol gösterdi acaba; bence halka değil Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi...

Oysa Başbakanlık kurumu taa 2019'a kadar sürecek...

Yalnız bir husus var, o tarihe kadar Binali Bey görevinde kalacak mı, yoksa yeni bir isimle halef selef mi olacak bilinmiyor...

Bunu sadece Cumhurbaşkanımız bilir...

* * *

Makamlar da insanlar gibi gelip geçicidir; başbakanlık kurumu bugün var yarın yok...

Öteki kurumların olduğuna da bakmayın, yarın yerlerini başka kurumlara bırakabilirler...

Demokrasinin yolunmuş hale gelmemesi için siyasal mücadele verenlerin Allah eksikliğini göstermesin. Son sözümüz hep aynı; demokrasimize, cumhuriyetimize ve bekamıza göz dikenlere geçit vermemek için tek adam rejimine sahip çıkanlara topluca HAYIR diyoruz!

ANLAMLI SÖZLER

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Herkesi adam yerine koymayın, bazıları alışkın değildir, yadırgar. (Osman Y. Serdengeçti)