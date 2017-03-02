Yalçın: "Maki misali bodur ve güdük dedikodu yazarı!"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi hakkında ağır konuştu. Yalçın, "selvi boylu gazeteciler tükendiği için sizin gibi maki misali bodur ve güdük dedikodu yazarları türedi." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ile hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi arasında başlayan gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın son açıklamalarıyla devam ediyor. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada Selvi'ye ağır sözlerle yüklendi.

Semih Yalçın'ın işte o açıklaması:

MAKİ MİSALİ BODUR VE GÜDÜK

"Sayın Abdülkadir Selvi; Bilmem haberiniz, bilginiz var mı? Maki, Akdeniz’de ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkan bodur bir bitki türüdür. Makiler, yayıldıkları bölgede ormanın yeniden büyümesini ve ağaç fidanlarının büyümesini engeller. Türkiye’de onurlu, haysiyetli ve gerçekten halkın sesi olan selvi boylu gazeteciler tükendiği için sizin gibi maki misali bodur ve güdük dedikodu yazarları türedi. Siz, medyada ağaç misali gazeteciler yetişmesine engel olan makiler gibisiniz. Soyadınız Selvi ama aslında huyunuz, suyunuz medya makisi olduğunuzu gösteriyor.

Selvi soyadı sizin konumunuza, fıtratınıza, boyunuza posunuza ve tipolojinize uymuyor. Maki soyadı size daha çok yakışıyor.

SİZİN YAPTIĞINIZ DOĞRULARIN ANASINI BELLEMEK

MHP hakkındaki “âkilane tefsir-i şeriflerinize” Genel Başkanımızın gösterdiği tepki üzerine “Bu bir siyasi analiz. Bunda rahatsız olacak ve hakaretamiz bir dil kullanmayı gerektirecek ne var?” diyorsunuz.

Böyle siyasi analiz olur mu? Sizin yaptığınız analiz değil; gerçeklerin anasını bellemek, doğrulara tecavüz etmektir.

Durumunuz, ata binmiş uşağın vaziyetine benziyor. Sizi bindirdikleri küheylanın üstünde eğreti duruyorsunuz.

Kendinizi bey sanıyorsunuz ama ata binmiş uşağın vaziyetinde kalmaya mahkûmsunuz.

ABDÜLGÜDÜK EFENDİ

Kendinizi ispat etmek telaşıyla “Vatana sadece şahadet haberi ulaşmış Oğuz Türklerinin torunuyum.” diyorsunuz.

Şecaat arz ederken sirkatinizi söylüyorsunuz. Böylece Türk kimliğinizi, kökeninizi öne çıkarıyor ama söz konusu MHP olunca AKP’yi Kürt politikası konusunda uyarmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir Abdülgüdük Efendi?"