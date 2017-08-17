Yalım: "Türk topraklarına Bizans bayrağı çektiler"

Ege'de 18 ada ve bir kayalığımızı işgal eden Yunanistan'ın tahrikkar tutumu artarak devam ediyor.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Türkiye'ye ait adalara askeri üsler kuran, gerçek mermilerle askeri tatbikatlar yapan ve top namlularını İzmir'e çeviren Yunanistan küstah tavırlarına bir yenisini daha ekledi. Yunanistan, işgal altında tuttuğu Türk topraklarına Bizans bayrağı çekti ve bunu Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlayarak tüm dünyaya ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın son tahrikini belgeleriyle ortaya çıkardı ve şunları söyledi: "Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 5 Ağustos 2017'de Bulamaç Adası'nı, 6 Ağustos 2017'de Kalolimnoz Adası'nı ziyaret etti. İşgal altındaki Türk topraklarını sık sık ziyaret eden Korgeneral Stefanis 13 Nisan 2017'de de Muğla Kalolimnoz Adası'na gelerek adada konuşlu Yunan Askeri Üssü'ndeki birlikleri denetlemişti. Stefanis, adada inşa edilen kilise önündeki Bizans bayrağının altında işgalci Yunan/Bizans askerleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulduğunu açık bir şekilde ilan eden Stefanis'e hiçbir yetkili müdahale etmedi. Kalolimnoz Adası'nda çekilen fotoğraf, Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulduğunu gösteren somut bir belgedir. Bizans bayrağı, Bodrum Turgutreis'e bakan yamaca dikilmiş. AKP Hükümeti Türk adasında dalgalanan Bizans bayrağını görmezden geliyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un, 7 Mart 2017'de, Muğla Keçi Adası'nda elini kolunu sallayarak dolaşırken çekilen video görüntülerinde, kilise çatısında bulunan Bizans bayrağının dalgalandığı açıkça görülüyor.Yunan Devleti'nin en üst makamında bulunan Pavlopoulos tarafından, Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulduğu mesajı veriliyor. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un 16 Nisan 2017'de, Aydın Eşek Adası'nda çektirdiği fotoğrafta da Bizans bayraklarının dalgalandığı açıkça görülüyor."