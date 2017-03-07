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Yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirildi

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Yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirildi
Alman bilim adamları, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri opioid türevi ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Berlin Charite Üniversite Hastanesinden bilim adamları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak. 

Bilgisayarlı simülasyon yöntemiyle ağrı kesicilerin, sinir sisteminde bağlandığı opioid reseptörleri üzerindeki etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar, hayvanlar üzerinde denenen yeni yöntemin hasarlı hücrelerde önemli ölçüde ağrı giderici etki gösterdiği halde sağlam dokulara herhangi bir zarar vermediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, morfin benzeri yeni moleküllerin, genellikle cerrahi girişim sonrası doku iltihaplanmaları, sinir hasarları, eklem ağrıları ve kanser kaynaklı dayanılmaz ağrılarda kullanılan opioid türevi ilaçların tehlikeli yan etkilerini göstermeden aynı ağrı giderici etkiyi üretmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Çalışmanın öncülerinden Dr. Viola Spahn ve Dr. Giovanna Del Vecchio, opioidlerin aksine yeni NFEPP tipi ağrı kesicilerin yalnızca asitli ortamda aktif hale geldiğini aktararak "Bu özellik, ağrı kesici etkinin yalnızca yaralı dokularla sınırlı kalmasını sağlıyor. Böylece, opioidlerin vücutta yol açabileceği solunum sorunları, uyuşukluk, kabızlık ve bağımlılık risklerini ortadan kaldırıyor." açıklamasında bulundu.

Araştırmacılara göre, buluş, yalnızca ağrı kesicilerle sınırlı kalmayıp farklı ilaçların sahip olduğu yan etkileri ortadan kaldırmak için yeni çalışmaların önünü açabilecek. 

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