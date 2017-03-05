Yandaş bile Osmangazi Köprüsü'ne isyan etti!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, Osmangazi Köprüsü'nün zarar etmesiyle ilgili olarak "Devletin geçiş garantisi milletin cebinden çıkıyor!" şeklinde haber yaptı.

Geçtiğimiz yıl açılan Osmangazi Köprüsü'nün geçiş rakamları açıklandı. Günlük 40 bin araç geçiş garantisi veren köprü her geçen gün zarar ediyor.

Bu duruma hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi'nden bile itiraz geldi. "Devletin geçiş garantisi milletin cebinden çıkıyor!" şeklinde haber yapan Yeni Akit'e ,okuyucular da espirili dille karşılık verdi. Bir okuyucudan "admin site mi hacklendi?" diye yorum yapıldı.

2017 yılının ilk 50 günü için köprüye cebinden 225 milyon TL ödeyecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayılarını şöyle açıkladı:

Aralık 2016-271 bin 671 otomobil eşdeğer/gün araç

Ocak 2017-380 bin 814 otomobil eşdeğer/gün araç

Şubat 2017-(20 Şubat 2017 dahil)-288 bin 797 otomobil eşdeğer/gün araç.





