Bugünkü YENİÇAĞ »

Yandaş medya yine pişti oldu!

»
Yandaş medya yine pişti oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinliğindeki konuşması yandaş medyada harfi harfine manşet oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü vesilesiyle Muş'a gitti.

Burada düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Alparaslan'ın giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir. Hayatımız boyunca bizi beli bükük görmek isteyenlere diyoruz ki; Türkiye artık ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri hükümete yakınlığıyla bilinen medyada "tek" manşet olarak kullanıldı. "Türkiye artık ayağa kalktı" sözleri Yeni Şafak, Takvim, Star gibi gazetelerinin yanı sıra, Habertürk ve Milliyet'in de manşetinde yer aldı.


yenisafak.jpg

star-002.jpgtakvim-001.jpg

 

milliyet-002.jpghaberturk-001.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ'den tutuklandıEski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ'den tutuklandı"Gidişat o yönde... Hayırcıları yüzde 50'nin üzerine sıçratabilir...""Gidişat o yönde... Hayırcıları yüzde 50'nin üzerine sıçratabilir..."Yandaş medya yine pişti oldu!Yandaş medya yine pişti oldu!Referandum öncesi Binali Yıldırım Mike Pence'den randevu istedi!Referandum öncesi Binali Yıldırım Mike Pence'den randevu istedi!Sönmezateş'in FETÖ bağlantısı resmen ortaya çıktıSönmezateş'in FETÖ bağlantısı resmen ortaya çıktıÜlkücü şehitler 'Adalet Kurultayı'nda unutulmadıÜlkücü şehitler 'Adalet Kurultayı'nda unutulmadıDavutoğlu: "Konya'yı hedef alanlar kripto FETÖ'cülerdir"Davutoğlu: "Konya'yı hedef alanlar kripto FETÖ'cülerdir"Kılıçdaroğlu'ndan 57. Alay yürüyüşü!Kılıçdaroğlu'ndan 57. Alay yürüyüşü!Yeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorSaray'ın "Akşener" ve "Yeni Parti" talimatı!Saray'ın "Akşener" ve "Yeni Parti" talimatı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti