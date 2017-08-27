Yandaş medya yine pişti oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinliğindeki konuşması yandaş medyada harfi harfine manşet oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü vesilesiyle Muş'a gitti.

Burada düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Alparaslan'ın giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir. Hayatımız boyunca bizi beli bükük görmek isteyenlere diyoruz ki; Türkiye artık ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri hükümete yakınlığıyla bilinen medyada "tek" manşet olarak kullanıldı. "Türkiye artık ayağa kalktı" sözleri Yeni Şafak, Takvim, Star gibi gazetelerinin yanı sıra, Habertürk ve Milliyet'in de manşetinde yer aldı.









