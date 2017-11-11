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Yandaş medyada Atatürk açılımı

Yandaş medyada Atatürk açılımı 1
2019 seçimleri öncesi AKP’nin başlattığı Atatürk açılımı yandaş medyaya da yansıdı. Yandaş medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk değerlendirmelerini manşetten gördü.
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