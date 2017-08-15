Yandaş sendikadan maaş tepkisi

Hükümetin yaptığı zam teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, memur maaşlarının düşük olduğunu ifade etti.

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Memur Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, sokaktaki simitçinin devlet memurunun iki katı para kazandığını söyleyerek memur maaşlarının az olmasından şikayet etti. Baki, memurların geçim sıkıntısı çektiğini söyleyerek, dikkat çeken ifadeler kullandı: "Gerçekten şu anda memurun almış olduğu maaşın sokaktaki simitçi iki katını alıyor. Kurumlarda çalışan şirket personelleri devlet memurundan daha fazla maaş alır pozisyonuna geldi. Devleti yöneten, sistemi yöneten, sistemin başındaki kişiler devlet memurunun alın terini vermek zorundalar."