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Yandaş sendikadan maaş tepkisi

Yandaş sendikadan maaş tepkisi
Hükümetin yaptığı zam teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, memur maaşlarının düşük olduğunu ifade etti.
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