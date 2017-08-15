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Yandaş sendikadan maaş tepkisi
Yandaş sendikadan maaş tepkisi
Hükümetin yaptığı zam teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, memur maaşlarının düşük olduğunu ifade etti.
15 Ağustos 2017 Salı 15:14
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