Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı

Geçen yıl 10 Kasım'da attığı tweetle tepki çeken Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, canlı yayında İzmir Marşı söyledi.

Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Ülke TV'de sunucusu olduğu programında İzmir Marşı'nı söyledi.

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Güneş gazetesinin 'Rahat uyu Atam' manşetiyle de gündeme gelen Güler'in, 10 Kasım 'da attığı "9'u 5 geçe 'hazır ol’a geçmedim, durumum nedir?" tweet'e tekrar gündeme geldi.

AKP'nin 'Atatürk açılımı' tartışmalarının yaşandığı şu günlerde Güler'in ani değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Güler'in, bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yandaşlardan ilk tepki Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi.

Kılıçarslan, Twetter hesabından, "Vaktiyle 'Mustafa Kemal düşmanlığını müesses hale getirmenin faydası yok. Kamalizm ile mücadele edilmeli' dediğimde beni 'yeteri kadar sert' bulmayan arkadaşların şimdi dağlarda açtırdığı çiçekleri ibret nazarıyla izliyorum" dedi.