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Yandaş yazar: 16 Nisan'da zafer çıkacağına dair hadis var

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Yandaş yazar: 16 Nisan'da zafer çıkacağına dair hadis var
Akit gazetesi yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz Akit TV'de katıldığı bir programda, referandumda çıkacak sonuca ilişkin çok konuşulacak bir konuşmaya imza attı. Şevki Yılmaz, 16 Nisan'da sonucun 'evet' olacağını ve buna dair hadis olduğunu ifade etti.

Milli Diriliş programına katılan Şevki yılmaz programda, “16 Nisan’ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var” ifadelerini kullandı. Bununla da yetinmeyen Yılmaz devamında, “Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan’da EVET demek Beytullah’ta Ebabil Kuşu olmak demek” diye konuştu.

İşte kan donduran o sözler…

“Tüm mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye şimdi ana olacak, buna uğraşılıyor. Sen, omuz vuracağına çomak sokuyorsunuz. Allah’tan korkun, hepiniz toplansanız Hayır çıkmayacak. Bir hadis var, 16 Nisan’nın nasıl zaferle çıkacağını… Hayır diyerek Allah’a verdiğiniz hizmetleri boşa çıkarıyorsunuz. Boşuna uğraşmayın” dedi.

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