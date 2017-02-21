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Yandaş yazar: Ben de dahil AKP'nin yüzde 10'u 'hayır' diyecek

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Yandaş yazar: Ben de dahil AKP'nin yüzde 10'u 'hayır' diyecek
Haziran ve Kasım seçimlerinde AKP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Gazeteci Ali Tarakçı, referandumda “hayır oyu” vereceğini söyledi. Tarakçı, AKP seçmeninin de yüzde 10'unun 'hayır' diyeceğini iddia etti.

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Ali Tarakçı, bugün seçim olsa yine AKP'ye oy vereceğini ancak referandumdaki tercihinin “hayır” olduğunu söyledi. Tarakçı, “hayır oyu” vermesini, iktidarın denetlenemeyecek olmasına bağladı.

"BU DEĞİŞİKLİĞİ ABDULLAH GÜL İÇİN İSTER MİSİNİZ"

Ali Tarakçı, “evet oyu” vereceğini söyleyen vatandaşlara, "Bu 18 maddelik anayasal değişikliğini, Kılıçdaroğlu için, Bahçeli için, Perinçek için, Selahattin Demirtaş için ister misiniz? Davutoğlu ve Abdullah Gül için isterler mi? Samimi yanıt verin" diyerek seslendi.

İktidarın “hayır oyu” verecek olanları FETÖ ve PKK ile ilişkilendirmesi ile ilgili de çarpıcı değerlendirme yapan Tarakçı, "Bu anayasaya evet verecek olsaydım sırf iktidar hayır diyenleri terörist nitelemesi yaptığı için hayır oyu kullanırdım" diye konuştu.

"AK PARTİ'YE OY VERENLERİN YÜZDE 10'U HAYIRCI"

Ali Tarakçı, AKP'ye oy veren yüzde 10'luk kesimin “hayırcı” olduğunu kendisinden örnek vererek belirtti ve şunları söyledi:

"Bugün Ak Parti'ye oy veren insanların yüzde 10'u hayırcı. Çok rastladım. Kendimi söyleyeyim. Ben Haziran ve Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet vermiş bir yurttaşım. Bugün tekrar seçim olsa Ak Parti'ye oy veririm, bugün tekrar Cumhurbaşkanlığı meselesinde önüme tercih gelse Erdoğan'ı tercih ederim hiç tartışmasız. Ama bu referandumda hayır vereceğim. Bunu çevremde görüyorum. Ben bu hayırın Cumhurbaşkanı Erdoğan için hayırlı olacağını düşünüyorum. 2010 referandumundaki evetin Erdoğan'ın zararına olduğunu görüyorsunuz. Mutlak iktidar zaaflara neden oluyor. Denetlenemeyen her iktidar duvara çarpar. Bu coğrafyada güç tapılan bir şey. Denetlenmesi gerekiyor. Denetlenemeyen hiçbir şey demokratik bir şey olmuyor? Denetlenmesi o gücün sahibi için de iyi bir şey."

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