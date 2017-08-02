Yandaş Yazar cevap veremeyince canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek, müftülere resmi nikah yetkisinin tartışıldığı CNN Türk'teki canlı yayın programında Elif Dördüncü Aydemir'e sinirlenerek canlı yayında programı terk etti.

CNN Türk'te bir canlı yayına katılan Nevzat Çiçek ve Elif Dördüncü Aydemir müftüye resmi nikah yetkisini tartışırken programda gerginlik yaşandı.

Aydemir, yasayla ilgili olarak çağdaş ve kadın haklarını koruyucu bir yasa olmadığını söyleyince Çiçek'in tepkisi sert oldu. Çiçek, "Yahu mevcut yasayı daha görmemişken hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz?" diye sordu.



KAVGA NEDEN ÇIKTI?



Tartışmanın devamında Çiçek ile Aydemir karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Çiçek, "Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz. Kendimi kast sisteminde gibi hissettim." dedi.



Aydemir "Ben son derece vatansever bir insanım" deyince, Çiçek "Ben teröristim" diyerek tepkisini sürdürdü. Ardından mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi.



ÇİÇEK: SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM



Nevzat Çiçek programı terk etmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da konuyla ilgili açıklama yaptı.



Çiçek şunları yazdı:



"Bugüne kadar CNN Türk ve bütün kanallarda inandığımı savundum CNN Türk ve diğer kanallarda konukları öğrenerek gittim hep sakin durmaya, bu ülkenin ihtiyacı olan konuşma iklimine vicdanımla katkı vermeye çalıştım. Bugün de öyle yapmaya çalıştım ama sinirlerime hakim olamadım. Bu nedenle kamuoyu önündeki bizlerin daha sakin daha düzeyli tartışması gerekiyor… Bunu bu gece başaramadığım için şahsım adına bizi izleyen herkesten kendi meslektaşımı zor durumda bıraktığım için Şirin Payzın'dan ve bugüne kadar bana hep özgür konuşma imkanı tanıyan CNN Türk kanalından ve ders verdiğim iletişim öğrencilerimden özür dilerim."