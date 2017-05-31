Yandaş yazar: "Cumhurbaşkanı yargılanabilir"

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, başkanlık sisteminin yeni bir seçim anlayışı getireceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılanabileceğini iddia etti.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 'Siyasete giden yol değişti' başlığı ile 2019 seçimlerine dair bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Öztürk'ün yazısı şöyle:

"Dün katıldığı ilk grup toplantısında teşkilatlarda bir metal yorgunluğu olduğunu, illerde ciddi değişim olacağını açık açık söyledi Erdoğan. Demek ki sorunun parti merkezinde daha az, taşrada daha çok olduğunu düşünüyor. Zira partiyi yönetecek MYK'da çok ciddi bir değişim yapmadı. Referandumda il teşkilatları ve belediye başkanlarının yeterince çalışmadığı yönündeki kanaat, Ankara'da daha baskın demek ki. Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak il kongrelerine çevrildi gözler. Burada dikkat kesilelim. AK Parti'nin son Anayasa değişikliği ile siyasi geleceğini nasıl tehlikeye soktuğunu anlatmaya çalışayım. Zira yapılacak her değişiklik 2019 seçimlerini etkileyecek."

'İNSANLAR ERDOĞAN AŞKIYLA AK PARTİ'YE OY VERMEK ZORUNDA HİSSETMEYECEK'

Yeni sistemde artık seçmen nezdinde 'istikrar için oylar bölünmesin' ve 'koalisyon olmasın, bir partiye verelim' tezlerinin tamamen ortadan kalkacağını savunan Öztürk, Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasına kadar 'gidebilecek bir tehlikeye' dikkat çekti.

Öztürk'ün yazısındaki iilgili bölümler şöyle: "İnsanlar Erdoğan aşkı nedeniyle AK Parti'ye oy vermek zorunda da hissetmeyecek kendisini. Zira oyu ikiye ayrıldı. Birini Erdoğan'a verecek, o kesin. Diğerini ise, yani milletvekili seçen oyunu, şehrine en iyi hizmeti yapacağını düşündüğü, başka partiden de olsa kalitesine, duruşuna, özelliklerine güvendiği başka birine verecek. İşte bu nedenle siyasete giden yol tamamen değişti… Kimse millete rağmen, onun istemediği adaylarla artık sandığa gidemeyecek."

'SİYASETE GİDEN YOL DEĞİŞTİ'

"Siyasete giden yol değişti artık. Hem de çok keskin bir virajla değiştiğini bir iki seçim sonra göreceğiz hepimiz. Öyle teşkilatlardaki ekiplerin, Ankara bağlantılarının istedikleri kişilerle kimse seçmenin karşısına çıkamaz. Çıkarsa millet başkasını tercih eder, parlamentoda çoğunluğu kaybeder. Bu da hükümetin çalışmalarını bloke eder, Cumhurbaşkanı'nın yargılanma yolunu açar. Tehlike büyük yani."