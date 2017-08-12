Yandaş yazar Fuat Uğur'dan uydurma yazı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, tarihi bir skandala imza attı. Bugünkü köşe yazısında geçmişten bir olayı anlatan Uğur'un, paylaştığı olay ve fotoğraflar uydurma çıktı.

Oda TV'nin haberine göre; Işıkçılar Cemaati'nin Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur bugün tarihi bir skandala imza attı.

Arşivden bir fotoğraf yayınlayan Uğur, önce fotoğraftaki kimilerinin Mücahit Arslan'ın kimilerine göre İBB Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ'ın gençliğine benzeyen fotoğraftaki ismi CHP milletvekili İlhan Kesici ilan etti ardından Kesici'nin ağzından sözler uydurdu.

Fotoğrafı yayınlayan Uğur, "Yukarıda gördüğünüz fotoğraftan haberim yoktu. Sabah internet sitesinin Ekonomi Editörü Umut Çelik gönderdi. Gazetenin arşivinde rastlamış. 1996 yılından. Yer HBB televizyonunun (Zamanında böyle bir televizyon vardı) çay ocağı. Solda gördüğünüz bendeniz. Hayli kiloluyum ve kendimi tanımakta güçlük çekiyorum. Ortadaki, bugün CHP Milletvekili olan İlhan Kesici. Ve şimdi muhtemelen CHP’nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı. Oturan ve beni dinleyen kişi de o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan."

Fotoğrafın “En başarılı belediye başkanları” adlı televizyon izleyicileri anketinden birinci çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’a ödülünü canlı yayında vermek için bir arada oldukları sırada çekildiğini söyleyen Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraftaki üçlüden İlhan Kesici dediğimiz gibi 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın karşısına CHP’nin adayı olarak çıkmaya hazırlanıyor. Son iki haftadır herkes bunu konuşuyor.

Samimi söylüyorum, orada neden bulunduğunu hiç hatırlayamadığım İlhan Kesici’nin bu sohbette söylediklerinden aklımda kalan tek şey davudi sesiyle yaptığı CHP tarzı eleştiriler ve muğlâk ifadelerdi. Tabii bir de ne kadar zayıf olduğu. Şimdi maşallah ense kulak yerinde ve hayli cüsseli.

Eleştirmek çağın konforu. Özellikle de Türkiye'deki muhalifler açısından. Geleceğe yönelik çağdaş projelerle kim uğraşacak, zaten hazır uğraşan biri varken.

Kesici Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra nasıl bir siyaset izler?

Baykal ve Kılıçdaroğlu'ndan farkı sadece yumuşak üslubu olacak galiba."

Ancak Uğur'un uydurduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Zira fotoğraftaki İlhan Kesici değil, Erdoğan'ın uzun yıllar danışmanlığını yapan Mücahit Arslan'dan başkası değildi.

Arslan, Erdoğan'a CHP tarzı eleştiriler yapmayacağına göre, Uğur önce Arslan'ın Kesici olduğunu iddia etmiş ardından onun ağzından bir de konuşma uydurmuştu.

"Tabii bir de ne kadar zayıf olduğu. Şimdi maşallah ense kulak yerinde ve hayli cüsseli" yazan Uğur, cüsse farkından bile şüphelenmeden uydurma ifadelere yazısında yer verdi.

GERİ ADIM ATTI

Uğur, uydurduğu yazıya gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Uğur, "Sildim. Bir meslek kazası. Nedenini yarın okuyacaksınız" yazdı.

İşte Uğur'un o yazısının görüntüsü:

FEHMİ KORU'DAN YORUM: HBB'NİN ÇAY OCAĞI DA DEĞİL

Muhafazakar camidaki gazetecilerden Fehmi Koru fotoğrafla ilgili olarak "ilk baktığımda, fotoğraftaki ikinci kişinin farklı biri olduğunu düşündüm; hâlâ o kanaatteyim: O dönemde ve sonrasında da Tayyip Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmamış olan Mücahit Arslan o kişi… Şimdi AK Parti’nin Ankara milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başdanışmanlarından… İyi de insan, hem de hatırlayamadığı için kuşkuya düşmüşken, 'Acaba bir başkası olmasın?' diye düşünmeli değil miydi. Fuat Uğur düşünmemiş işte, bir başka zaman programının konuğu İlhan Kesici sanmış ikinci kişiyi… Hafıza bazen böyle aldatır" derken yazıdaki bir başka skandalı ise şöyle anlattı:

"HBB‘de yönetici konumunda bulunmuş bir meslektaşla konuştum; fotoğrafa başka yönlerden de itiraz etti. HBB‘de öyle bir çay ocağı yokmuş, hiçbir zaman da olmamış. 'Tayyip Bey’li, Mücahit Arslan’lı fotoğraf başka bir yerde çekilmiş olmalı”'dedi o meslektaş ve ekledi: 'Kanala İstanbul Büyükşehir belediye başkanı gelecek, hele onun adı Tayyip Erdoğan olacak ve biz kendisini çay ocağında konuk edeceğiz; böyle bir şey asla olamaz…' Anladığım kadarıyla Fuat Uğur HBB’de fazla kalmamış."

MÜCAHİT ARSLAN KİMDİR

Gerçek adı Ali İhsan Arslan. Ancak, herkes onu Mücahit Arslan olarak biliyor. AKP Diyarbakır Milletvekili ve Fethullahçı Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi İhsan Arslan'ın oğlu. Uzun yıllar Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Mücahit Arslan, gerçekten de bir gölge adam. Erdoğan'ın özellikle yurtiçi ya da yurtdışı ziyaretlerindeki fotoğraflara dikkatli bakıldığında Mücahit Arslan, fotoğraf karesinin bir köşesinde yer alıyor.

ZEKİ YEŞİLDAĞ KİMDİR

Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde hapis yattığı Hasan Yeşildağ'ın kardeşi ise dönemin İBB üyesi Zeki Yeşildağ'dı.