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Yandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları önde

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Yandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları önde
Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, katıldığı canlı yayında referanduma ilişkin çarpıcı sözler söyledi. 'Hayır' oylarının önde olduğunu ifade eden Işık, " 'evet' anlatılamıyor" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, referandum sürecini değerlendirdi.

'Evet' oyu vereceğini açıklayan Işık, kararsız seçmenin çok fazla olduğunu ve 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi.

"Hayır oyları önde"

'Hayır' oylarının önde olduğunu söyleyen Işık, "Kararsız seçmen fazladan var, hiç bu kadar olmamıştı. 'Hayır' oyları şuanda önde. Kararsızların olması partilerin 'hayır' demesinin başarısı değil. İnsanların kararsız olması, 'hayır'a meyilli olması, 'evet'e yönelik kaygılarının, endişelerinin olmasındandır" ifadelerini kullandı.

"Neden evet verilmesi gerektiğini anlatamıyorlar! 'Hayır'cıların sesi daha fazla çıkıyor"

İlhami Işık, 'hayır' diyenlere baskı yapıldığı, medyada yeteri kadar konuşturulmadığı iddialarına karşı çıkarak, 'hayır' diyenlerin sesinin 'evet' diyenlere göre daha fazla çıktığını ileri sürdü ve 'hayır' diyenlere PKK'lı, FETÖ'cü denmesinin doğru olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Medyaya baktığımızda 'hayır' daha çok sesini çıkarıyor. Gazetelerin tirajlarına bakalım. Sözcü Gazetesi'nin tirajı dört tane gazeteden daha fazla. Yalan atmadan konuşalım, 'hayır' cephesi bu yalanından vazgeçsin. Al gazeteyi, Sözcü gazetesi ile dört tane gazeteyi yan yana getir hangisinin tirajı daha fazla. Hürriyet'i al. Televizyonların izlenme oranına bak. Katı 'evet'i savunanlar mı yoksa onun dışındakiler mi bu ülkede daha fazla izleniyor? Reytingler belli. 'Hayır' diyenin medyada daha fazla sesi çıkıyor. Bu ülkede 'hayır'cıların imkanı 'evet'cilerden çok daha fazladır."

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