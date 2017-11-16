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Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı

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Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki boşluğu doldurduğunu ve bu sayede seçmenden ilgi gördüğünü söyledi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Kemal Öztürk, CNN Türk'te yayınlanan, Ahu Özyurt'un sunup yönettiği Türkiye'nin Gündemi programında İYİ Parti'yle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in önderliğinde kurulan İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki boşluğu doldurduğunu söyleyen Öztürk, CHP ve MHP'den memnun olmayan seçmenin yeni bir arayış içinde olduğunu ve bu yüzden İYİ Parti'ye ilgi gösterildiğini ifade etti.

Kemal Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde yeni bir siyasal açılım, yeni bir parti, bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla İYİ Parti'ye olan ilginin önemli kısmının, siyasette çaresizlikten kaynaklanan bir ilgiden olduğunu düşünüyorum. Seçmenlerin bir arayışı var. Bu da, siyasette açılım arayan bir kitleyi oluşturdu."

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