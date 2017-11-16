Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı

Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki boşluğu doldurduğunu ve bu sayede vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz
Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı
Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Antalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz
Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı
Yandaş Turgay Güler'den İzmir Marşı
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
İstanbul'da halk otobüsü devrildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti