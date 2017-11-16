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Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafı
Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki boşluğu doldurduğunu ve bu sayede vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.
16 Kasım 2017 Perşembe 15:31
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.