Yandaş yazar Tezcan: Kadir Topbaş FETÖ'ye 370 milyon TL kazandırdı!

Yandaş yazar Fatih Tezcan, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Topbaş’ın FETÖ’ye 370 milyon TL kazandırdığını iddia etti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Fatih Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’ye 370 milyon TL kazandırdığını iddia etti.

AKP’li Topbaş’ı “FETÖ’cü” olmakla suçlayan Fatih Tezcan, “Ya bu satış devlet müdahalesi ile iptal edilmeli ya da Kadir Topbaş’a FETÖ’den soruşturma başlatılmalı, acilen yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır” dedi.

TOPBAŞ’IN FETÖ’DEN ALINAN DAMADININ ŞİRKETİ

Fatih Tezcan, “analiz merkezi” adlı sitesinde kaleme aldığı “Kadir Topbaş intihar etti” başlıklı bugünkü yazısında, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Emniyet Genel Müdürümü Selami Altınok’la ile önemli görüşmeler yaptığını öne sürdü.

“Kadir Topbaş bugün Vatan Caddesi’nde intihar etti. Nasıl mı?” diyen Fatih Tezcan, İBB Başkanı Kadir Topbaş’la ilgili özetle şu iddiaları ortaya attı:

Tek tek anlatayım, yaslanın arkanıza... Metal Yapı Konut İnşaat diye bir şirket var. Ömer Saçaklıoğlu’nun şirketi. Kimdir? Babası Şanlıurfa’da et işi yapmış. Ömer Saçaklıoğlu ilk apartmanını - FETÖ’nün kalesi olacak- Florya’da 1980’de yapıyor. MAH’ın kurucusu Fuat Doğu ile F.Gülen’in bildiğimiz ilk temasında Vehbi Koç da vardı. Ömer Saçaklıoğlu da aynı Koç’un en büyük Aygaz Bayiliği’ni alarak büyüyor. Şirketin CEO’ları da FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoru Koç’un şirketlerinden... Metal Yapı, MİT Krizi’nin yaşandığı günlerde ‘aniden’ ana sözleşme değişikliğine giderek ‘arsa, çok katlı konut, alışveriş merkezi, kule tipi uydu kentler’ yapmayı da şirketin amaçları arasına koyuyor… Neden önemli? Çünkü Metal Yapı’nın yani Ömer Saçaklıoğlu’nun iş ortağı Ömer Faruk Kavurmacı. Cumburbaşkanı’na meydan okuyan FETÖ’cü şerefsizlerle iş tutan bir ezik. İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ’den alınan damadı. Resmi ortaklıkları Vizyon İşletme Yönetim AŞ’de. 17-25 Aralık’tan 1 ay sonra 27 Ocak 2014’te kurulmuş.”

“KDV HARİÇ TAM 370 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTI!”

Fatih Tezcan, “15 Temmuz Darbesi’nden 1 ay sonra Metal Yapı, Vatan Caddesi’ndeki 6400 m2 deprem alanı olarak tescilli arsası için Fatih Belediyesi’nden ‘inşaat izni’ alıyor” diyerek iddialarını şöyle sürdürdü:

“Hatırlatma: Recep Tayyip Erdoğan’a yakın iş adamlarının almak için konsorsiyum kurdukları ve satış öncesi pazarlıkları bitirdikleri Doğa Okulları’nı gece 03:50’de yangından mal kaçırır gibi ‘aniden’ FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen TURKVEN’den ve Fethi Şimşek’ten alan da, işte bu Ömer Saçaklıoğlu ve şirketi Metal Yapı idi... Hiç uzatmaya gerek yok: Kadir Topbaş’ın FETÖ’cü Terörist Vatan Haini damatgilleri Kavurmacılar’ın, hem Vizyon’da resmi hem de Kemerburgaz’da ve pek çok yerde gayrıresmi ortağı olan Metal Yapı İnşaat Şirketi’nden söz ediyorum. İşte bu Metal Yapı, Vatan Caddesi’nde 6400 m2 bir arsaya sahipti. Toplam 13.000 m2 arsanın hemen yarısı, diğer taraf da İBB’de... Bu boş alanın etrafı tamamen konut ve bu lokasyonda bir afet durumunda toplanılacak yer yok. Zaten bu arazi de ‘afet anında toplanma merkezi’ idi. Sonra ‘aniden’ AVM yapılacak denildi, ortalık karıştı. Peki şimdi ne oldu dersiniz? Bir kaç ay önce, yüklü parasını Doğa Okulları’na ‘aniden’ bağlayan Metal Yapı, Vatan Caddesi’nde AVM yapmaktan da ‘aniden’ vazgeçti. Bitmedi. Metal Yapı yine ‘aniden’ bu 6400 m2’yi satmaya da karar verdi. İşte Kadir Topbaş’ın intihar ettiği yer de tam burası! FETÖ Firarisi Kavurmacılar’ın babası Kadir Topbaş ‘Ağabey’, FETÖ Firarisi Kavurmacılar’ın ortağı Metal Yapı Konut İnşaat’a, 6400 m2 arsa için KDV hariç tam 370 milyon lira ödeme yaptı!”

“KADİR TOPBAŞ’A FETÖ’DEN SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

“Herhangi bir emlak sitesine girip Vatan Caddesi’nde satılık daire yazın, fiyatlara bakın, bir blokta kaç daire var hesaplayın, çarpın, istimlak bedelini bulun, ne demek istediğimi anlarsınız” diyen Fatih Tezcan, Kadir Topbaş’a şu sert sözlerle yüklendi:

“Bu para transferi Kadir Topbaş’ın intiharıdır! Artık istifası da yetmez! 15 Temmuz’da şehit düşenlerin ve ailelerinin paralarını nasıl oldu da onların, 15 Temmuz’un katillerine transfer etti, anlatsın şimdi! Ya bu satış Devlet müdahalesi ile iptal edilmeli ya da Kadir Topbaş’a FETÖ’den soruşturma başlatılmalı, acilen yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır. Ey Kadir Topbaş! En gözü dönmüş müteşebbisin bile 70 milyon lira vermeyeceği arazi için 370 milyon lira ödeyip daha doğrusu İBB’den FETÖ’ye en az 300 milyon lira nakit para gönderip bunu da aynı Hürriyet’deki aynı muhabire ‘Emsalsiz Arsa İBB’ye Geçti’ diye reklam yaptıran Kadir Topbaş!

Sen bittin! Sen ki ömrü hayatı FETÖ’ye yardımla geçen, sen ki 15 Temmuz’da ABD’de uçak bulamadığını söyleyebilecek kadar acizleşen, sen ki Türkiye’ye geldiğinde senin PR’ını yapmakla görevlendirilmiş belediye başkanına ‘Meydanlara çıkamam, halk bana çok tepkili’ diyen, sen ki aynı belediye başkanını şahsıma yönlendirip beni tehdit etmeye kalkan, her şeyi geç, sen ki devlet büyüğümüze küstahlık ve burada yazamadığım dolaylı tehditler yapan, ve şimdi Sen ki, yakında dünyaya ibret yapılacağını kesin olarak öğrendikten sonra, bu devletin ve halkın paralarını, bu devlete ve bu millete kastetmiş FETÖ’ye ulaştıran Kadir Topbaş, sen Bu Vatanın 300 milyon lirasını Vatan Caddesi’nden Vatan Hainleri’ne üstelik çok da amatörce gönderdiğin gün, intihar ettin!”