Yandaş yazardan Bahçeli'nin tweetlerine tepki!

Bahçeli, AKP'li Ayhan Oğan'ın sözlerine Twitter'dan yanıt vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili "cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır" demişti. Yandaş yazardan Bahçeli'nin açıklamalara tepki geldi.

AKP'li MKYK üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'nın, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine Devlet Bahçeli'den yanıt gelmişti.



Oğan'ın sözlerine sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden sert cevaplar veren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmuştu. Erdoğan'ın konuyla ilgili cevap vermesi en aklıcı ve doğru olanıdır diyen Bahçeli'ye, Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz'den tepki geldi.



"Benzer her olayda Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izah isteme tavrına şahit oluyoruz ve doğrusu buna pek anlam veremiyorum" diyen Tayiz, "Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan neyin şüphesini duyuyor?" ifadelerini kullandı.

İşte Kurtuluş Tayiz'in "Fırat Kalkanı nasıl genişleyecek?" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Her olayda izahat mı verecek?

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, “Devleti yıkıyoruz”, ya da “Devleti yeniden yapılandırıyoruz” tartışmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bununla yetinmeyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da konuyla ilgili izahat beklediğini açıkladı.

Olayın vuku bulduğu yer Doğan Medyası’nın bir televizyon kanalı. Söz konusu sözlerin sahibi ise Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan. Oğan’ın AK Parti’de resmi bir unvanı yok. Eskiden MKYK üyeliği yapmış bir isim sadece.

Doğan grubu, kendi kanalındaki bir konuşma üzerine yazarları ve yorumcularıyla birlikte bir kamuoyu oluşturmayı başardı. Deyim yerindeyse bir bardak suda fırtına kopardılar. Meclis’te grubu bulunan siyasi bir partinin lideri olarak Devlet Bahçeli’nin de bu konuda elbette görüşünü açıklama, hatta kendisince kullanışlı bir meseleyse üstüne gitme hakkı var.

Fakat, benzer her olayda Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izah isteme tavrına şahit oluyoruz ve doğrusu buna pek anlam veremiyorum. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan neyin şüphesini duyuyor? Devleti yıkmaya çalışanlar ile devleti koruyamaya çalışanların kimler olduğu belli değil mi?

Söz konusu tartışmayı çıkaran sözlerin sahibi ne Cumhurbaşkanı’nın danışmanı, ne hükümet sözcüsü, ne milletvekili, ne MKYK üyesi.

Velhasıl, Sayın Bahçeli’nin, iktidar partisiyle kader birliği yapma arzusunda olduğu düşünüldüğünde bu süreklilik arz eden, her olayda kendini gösteren Cumhurbaşkanı’ndan izahat bekleme tutumunu son derece yanlış buluyorum. İki parti arasında ilişkilerin devamı milletin arzusu ve beklentisi, buna uygun davranma görevi de sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti’ye değil, Bahçeli ve MHP’ye de düşüyor.