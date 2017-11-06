Yandaş yazardan cam filmi itirazı: "Kime hizmet ediyor?"

Araçlarda cam filminin serbest bırakılmasından 1 yıl sonra tekrar yasaklanması büyük tepkiyle karşılanırken, Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın'dan da tepki geldi. Aydın, "Cam filmi yasağı neye hizmet ediyor?" diye sordu.

Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın cam filmi tartışmalarını köşesine taşıdı. Bir yıl içerisinde önce serbest bırakılan daha sonra yasaklanan cam filmi vatandaşa pahalıya mal olurken tepkilerde beraberinde geldi.

"Yönetmelik yapma yetkisi vatandaşta huzursuzluk oluşturmak için kullanılmamalıdır. Zaten sıkıntı içindeki vatandaşın daha da ezilmesinin siyasi bir maliyetinin olması kaçınılmazdır" diyerek Hükümet'i eleştiren Aydın, "Bu uygulamadan acilen dönülmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın'ın, "Cam filmi yasağı neye hizmet ediyor?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hatırlayacaksınız, Ekim 2016’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “Yönetmelikteki esaslara uygun olmak kaydıyla onaylı cam filmi takılması araçlarda serbest oluyor.” demişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde aynı bakanlık tarafından fabrika çıkışlı olanlar (Lüks sınıf kastediliyor) hariç otomobil cam filmlerinin yasaklandığı açıklandı.

Daha bir yıl geçmeden…

Üstelik yüz binlerce araç cam filmi taktırmışken.

İnsanlar “serbest” açıklamalarına güvenip dükkanlar açmışken…

Yapılan uygulama cam filmlerini sökmeyenlere 427 TL’lik cezayı öngörüyor…

Cam filmlerini söktürmek ise apayrı bir maliyet…

Yani devlet görevlisinin beyanına güvenerek hareket eden ve aracına cam filmi taktıran vatandaş ve cam filmiyle ilgili yatırım yapan esnaf neden alındığı belli olmayan bir kararla mağdur ediliyor.

Kıyamet kopsa ortaya çıkmayan trafik polisleri “yasak” sonrasında, mahalle girişlerinde bile görünür hale geldi.

Üstelik aynı polis araçlarının %90’ında cam filmi mevcut…

Sadece onlarda mı? Bürokrasimizde filmsiz cam yok desek yeridir…

Yasak hem yapılış şekli hem de vatandaşı uğrattığı zarar boyutuyla ciddi anlamda öfkeleri çekmiş durumda.

Yasak sonrasında tarafımıza konuyla alakalı pek çok şikayet ulaştı.

Vatandaş itirazında haklı.

Bu kadar mağduriyete neden olan uygulamadan devletin nasıl bir fayda temin ettiği, cezanın neden bu kadar yüksek belirlendiği yetkililer tarafından acilen açıklanmalıdır!

Otomobil statü olarak tıpkı konut, işyeri gibi bir özel alandır…

Bireysel alanın dokunulmazlığına müdahale kabul edilemez.

Araç kullananların aile mahremiyeti, sürüş konforu ve kaza sonrası güvenliği gibi kaygılarını hiçe sayan bu uygulamadan acilen dönülmelidir.

Bürokratlar vatandaşın mahremiyet kıstaslarına karışamaz, bu mahremiyet ölçülerini hiçe sayan yönetmelik düzenleyemez, düzenlememelidir…

Araç içlerinin görünmesine kalan bir ulusal güvenlik açıklamasıysa, trajiktir…

Bu uygulama hareket noktası itibariyle problemlidir… Yetkililer vatandaşın canını sıkan bu yönetmeliği bir an önce değiştirerek ekonomik mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır. Yönetmelik yapma yetkisi vatandaşta huzursuzluk oluşturmak için kullanılmamalıdır. Yoksa zaten sıkıntı içindeki vatandaşın daha da ezilmesinin siyasi bir maliyetinin olması kaçınılmazdır."