Yandaş yazardan: "MHP'ye hesap verecek halimiz yok, vakurlu olun"

"AK Parti, her olayda, laik ve demokratik cumhuriyetin muhafazası konusunda, MHP’ye hesap vermek zorunda değil" diyen YeniŞafak yazarı Faruk Aksoy, "hiçbir partinin, hiçbir partiye ayar verme yetkisi de yoktur, hakkı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi Faruk Aksoy, bugünkü köşesinde "MHP durup dururken neden atarlanıyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



"AK Parti/MHP uyumuyla siyasi dengeler kuruldu, uzun zamandır işler sorunsuz ilerliyor. Bazı gereksiz açıklamalar, beyanlar olmasa daha da iyi olacak ya neyse…" diyen Aksoy, "AK Parti, her olayda, laik ve demokratik cumhuriyetin muhafazası konusunda, MHP’ye hesap vermek zorunda değil. Hiçbir partinin, hiçbir partiye ayar verme yetkisi de yoktur, hakkı da yoktur" ifadelerini kullandı.



İşte Faruk Aksoy'un Yeni Şafak'ta bugün yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:



MHP'Yİ ÖVDÜK AMA SAKİN OLMASI LAZIM

Dış darbelere, tehditlere karşı MHP’nin duruşunu, desteğini övdük, iktidar olmasa da muhalefet partisinin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğini yazdık, çizdik, anlattık.

Fakat 15 Temmuz’dan bu yana, özellikle de 16 Nisan referandumundaki desteğinden sonra, MHP’nin daha vakur, daha mütevazı, daha sakin olması gerekir.

AKP, MHP'YE HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİL

Birisi çıkıyor, eyalet sisteminden bahsediyor, atıp tutuyor, MHP, AK Parti’yi tefe koyuyor; birisi çıkıyor, yeni bir devletten bahsediyor, MHP, AK Parti’yi, yaylım ateşine tutuyor, bu böyle olmaz ki…

AK Parti, her olayda, “laik ve demokratik cumhuriyetin”muhafazası konusunda, MHP’ye hesap vermek, MHP’nin şüphelerini gidermek zorunda değil ki…

KİMSENİN AYAR VERMEYE HAKKI YOKTUR

Demem odur ki, hiçbir partinin, hiçbir partiye ayar verme yetkisi de yoktur, hakkı da yoktur, mesele Türkiye meselesidir ve bu ülke tarihinin en parlak günlerini de AK Parti döneminde yaşamıştır. Anlaştık…