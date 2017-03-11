Yandaş yazardan şok 'paçavra' açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesinin yandaş yazarı Fuat Uğur Türk, 'paçavra krizi' için Türkiye’nin Kürdistan’ın bağımsızlığını tanımasının ön adımı olduğunu söyleyerek "Kürdistan bayrağına karşı çıkanlar kürt düşmanıdır" dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yandaş yazarı Fuat Uğur Türk Milliyetçiliğine ve Türklüğe olan düşmanlığını Barzani'nin Türkiye'ye gelişi sırasında Havaalanına asılan sözde Kürdistan paçavrası yorumunda dışa kustu. 'Paçavra krizi'ni Türkiye’nin Kürdistan’ın bağımsızlığını tanımasının ön adımı olduğunu dile getiren Türk, tepki gösterenler için de, “Mahmut Esat Bozkurt zihniyetindeki Kürt düşmanı” dedi.

Gazete 20323'ün haberine göre, geçtiğimiz eylül ayında “Türkiye Irak Kürdistanı’nın bağımsızlık talebini resmen tanırsa ne olur?” başlıklı yazısıyla Ankara’yı, Kürdistan’ın bağımsızlığını tanımaya çağıran Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Peşmergebaşı Barzani’nin Türkiye ziyaretini PKK’nın bir yayın organına değerlendirdi. Fuat Uğur, Kemalist, milliyetçi bazı çevrelerin İstanbul ve Atatürk havalimanlarında Kürdistan bayrağı asılmasına gösterdikleri tepkilerle ilgili olarak, “Sözcü, Yeni Çağ, Aydınlık gibi gazetelerde çok da karşı olduklarını göstermeyen ama dikkat çeken ve eski bagajlarını ortaya çıkaran ‘Kürdistan bayrağı asıldı’ başlığını manşetlere çekmesi bir niyetin göstergesi. O niyet de şuydu; Bakın AK Parti hükümeti Kürdistan Başkanı'nı Başbakanı'nı karşılıyor ve Kürdistan bayrağını asıyor, nerelerden nerelere geldik görüyor musunuz? İşte Türkiye'nin birliği beraberliği bozuluyor mesajını bilinçaltına vermek amaçları” dedi.

TÜRKİYE, ADIM ADIM BAĞIMSIZLIĞI TANIMAYA DOĞRU GİDİYOR

Bunun kasıtlı olarak yapıldığını ve referandum öncesinde hükümetin yıpratılmaya çalışıldığını belirten Uğur, şöyle konuştu: “Sonuçta Binali Yıldırım'ın da dediği gibi, Kürdistan, Irak anayasasında zaten özerk bir bölge olarak tanınmış, anayasası olan, parlamentosu olan Başbakanı olan bir özerk bölge deniyor ama bana göre bir ülke bence Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke ve Türkiye'nin de bu anlamda bu meseleye adım adım yaklaşan bir tavır içinde olduğunu görüyorum ben. Kürdistan bayrağının asılması bağımsızlığı da tanımanın bir ön adımıdır. Bizim Kuzey Irak diye tanımladığımız ki bana göre Kürdistan Cumhuriyetidir, bağımsız bir devlet gibidir. Bazı engeller çıkmasına rağmen öyle davranıyoruz. Misal KKTC bayrağı da var ve KKTC tüm dünya tarafından tanınmayan bir ülke ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler resmen protokole uygun olarak yapılıyor.”

KÜRT DÜŞMANLARI

Uğur, havalimanlarında Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösterenlere dair şunları söyledi: “Dolayısıyla Kürdistan Başkanı Barzani'nin, Türkiye'de ağırlanmasında, Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine karşı olanlar aslında köken itibari ile çok azınlıkta olsa Kürt düşmanıdır. Bunlar köken itibari ile geçmişlerinde Mahmut Esat Bozkurtlar vardı Türkiye'de şimdi İstanbul Barosu'nda isimleri yazılı hala bunlar hala o sakat kafalar. Mahmut Esat Bozkurtlar'ın zihniyetini sürdürenlerdir bunlar. Mahmut Esat Bozkurt ne demişti? ‘Kürtler, Türkiye'de ancak Türklerin hizmetçisi olabilir’ demişti. "Azınlıklar, Yahudiler, Rumlar ancak Türklerin hizmetçisi olabilir’ demişti.”

IRAK ARTIK BÖLÜNMELİ

Irak’ın fiilen bölündüğüne dikkat çeken Fuat Uğur, “Irak merkezi hükümeti diye bir hükümet kalmadı ortada zaten. Haşdi Şabilere teslim edilmiş, İran'ın sürekli içişlerine karıştığı bir hükümet bence hükümet değil. Dolayısıyla ben Irak merkezi hükümet diye bir kavramı görmüyorum. Irak'ın çeşitli cumhuriyetlere ve bölgelere ayrılarak, başının çaresine bakması lazım” diye konuştu.