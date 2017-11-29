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Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler gündeme bomba gibi düştü.
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Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü?
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