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Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü?

Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü? 1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler gündeme bomba gibi düştü.
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Yeni Çağ Gazetesi
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