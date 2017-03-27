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Yandaşlarda Akşener Paniği

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Yandaşlarda Akşener Paniği
MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in İzmir Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce vatandaşın katılımıyla yaptığı miting yandaşları korkuttu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in referandum çalışmaları yandaş medyada paniğe neden oldu.

Geçtiğimiz pazar günü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce vatandaşın katılımıyla yapılan “hayır” mitingi dikkat çekmişti.

Birkaç medya kuruluşu dışında dev mitinge yer verilmezken, yandaş internet siteleri Akşener’in mitinginden saatler önce çekilen fotoğrafları yayınlayarak algı operasyonu başlattı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen internet sitelerinin manşetten yayınladığı fotoğrafların, mitingten saatler önce çekildiği ortaya çıktı.

Haberlerin yalan olduğunun ortaya çıkmasından sonra, bir internet sitesi haberi tamamen sitesinden kaldırdı.

İşte o yalan haberler:

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İŞTE YANDAŞLARIN VERMEK İSTEMEDİĞİ İZMİR GERÇEĞİ

 

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