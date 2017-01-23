Yanlış adım, felâket getirir

Erkan Haberal iyi yetişmiş, milliyetçi genç iş adamlarından. Türkiye'nin övüncü olan uluslararası şöhrete sahip tıp adamı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da iki mahdumundan biri...

Bir dönem MHP'den milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Son seçimde, Ankara listesinden seçildi. Böylece siyasetin üst basamağında yer aldı...

Bugün, Devlet Bahçeli'nin göz bebeği konumunda.

Şayet AKP, Devlet Bey'in milliyetçiliği ve ülkücülüğü bir kenara iterek verdiği desteğe jest olsun diye birkaç bakanlığı MHP'ye verirse, Erkan Haberal önemli bakanlıklardan birine atanabilir...

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Haberal 1971 doğumlu, demek ki 46 yaşında...

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, halen TBMM İdare Amiri ve aynı zamanda MHP'de MYK üyesi...

Haberal sosyal bir insan; değişik kuruluşlarda üyeliği var; ATO mensubu, bir dernekte başkan vekili, bir vakıfta mütevelli heyeti üyesi, bir televizyon kanalında yönetim kurulu başkan yardımcısı...

Kalabalık bir kartviziti var anlayacağınız. ...

Beşeri duyguları güçlü ve insanlarla ilişki kurmakta mahir bir genç adam olarak ön plana çıkıyor.

Üstün niteliklere sahip, biri sadakat; Devlet Bahçeli'ye bağlılık göstermesinden bu kolayca anlaşılıyor. Lideri gibi o da 18 maddelik anayasa değişikliğine evet oyu verenlerden...

Oysa muhterem pederi Prof. Dr. Mehmet Haberal, bu iktidarın her yaptığını eleştirdi diye kumpasa maruz kalmış, aylarca hapis yatmış, o süre zarfında kumpasçı cemaatin yanında yer alan AKP'liler tarafından karalanmış bir değer...

Bir dönem de CHP milletvekilliği yaptı.

Eminim, referandumda yüzde yüz hayır oyu kullanacaktır...

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Hocanın oğlu maalesef evet kararına katıldı. Referandumda ne yapar bilemiyoruz. Ancak şu andan itibaren iyi düşünmeli, yeni bir yanlış adım atmaktan sarfınazar etmeli. Bunu hem ülkenin, hem partisinin, hem de kendisinin selâmeti için yapmalı!

Dört ayak üzerine düşmek

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1997 yılında iblise yani Fethullah Gülen adındaki haine haber gönderip "Darbe olacak" diyen ve herifin Amerika'ya kaçmasını sağlayan Ali Bayramoğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmış değil...

Adı geçen gazeteci halen AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Nasıl oluyor da iblise yardım etmiş olması, hem savcıların, hem gazete yönetiminin dikkatinden kaçıyor...

FETÖ üyesi olmakla suçlanarak yakasına yapışılsa mutlaka pişmanlık yasasından yararlanmak isteyecektir.

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Bu olayı açıklayan eski Zaman gazetesinden Ali Ünal...

Tanımıyoruz; Ünal kimdir, ne zamandan beri gazetecilik yapıyor, hangi kuruluşlarda çalıştı bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var, adı geçen FETÖ'cü, o süreçte tanık olduklarını savcılara bir bir anlatmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmış biri...

Bayramoğlu'nu deşifre eden de o. AKP saflarında Bayramoğlu

gibi hem FETÖ'cü, hem AKP'li olan ve de iktidardan nemalanmak amacıyla AKP'li gözüken kaç kişi var acaba...

Donald Amca, tövbe tutmaz gibi

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Donald Trump ABD Başkanı olunca ilk methedenler AKP yandaşı kalemler oldu. Obama'ya yüklendiler, hiçbir icraatını görmedikleri yeni başkanı eski başkanla trampa ettiler...

Yandaş televizyonları seyrederseniz Erdoğan ile Trump'ın benzer noktaları olduğuna dair söylenenlere tanık olursunuz...

Tekrarlamama gerek yok; Erdoğan'ın bütün özelliklerinin ABD'nin yeni başkanında da mevcut olduğunu söylüyor, "Demek ki iki lider iyi anlaşacak" diyorlar...

Bu yargıya varanlar "Benzerlik, gergin olan Türkiye-ABD ilişkilerinde yumuşama sağlar" diyebilirler mi...

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Trump hakkında hemen hüküm vermemek lazım. Bir süre beklemek zorundayız. Donald Amca'nın dünyaya bakışını öğrenmeliyiz. Savaşlara, teröre, açlığa, gelir dağılımındaki eşitsizliğe, diktatörlüklere, teknoloji yarışına, kadın haklarına, dinlere, göçmenlere, AB'ye, Rusya'ya, Çin'e, Kuzey Kore'ye

velhasılı kelam yığınla konuya odaklanmasını değerlendirdikten sonra hakkındaki görüşümüzü ifade etmeliyiz.

Bunları beklemeden Trump'ı alkışlamak ve ona yaranmak telaşı AKP yandaşlarına özgü tavır olarak dikkat çekiyor.

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Dünyanın hemen her yerinde Trump aleyhtarı gösterileri de göz ardı etmemek lâzım. Müslümanlara, göçmenlere ve kadınlara bakış açısı alkışlanacak değil yuhalanacak dozda. Milyonlarca insan değişik ülkelerde "Women's march" adı altında bunu yapıyor...

Obama şöyleydi böyleydi ama her konuda hassas ve dikkatliydi. Trump gibi yuhalanmadı hiç!

Bilanço

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Kaymakamlara kıran girdi...

84 kaymakam gözaltına alındı; 44'ü tutuklandı, 40'ı etkin pişmanlıktan yararlanınca salıverildi.

İçişleri Bakanlığı şimdi 100, 101,102 dönem kaymakamları mercek altına aldı. Bakalım daha kaç kaymakam takibata uğrayacak...

Eskiden vardı, artık Yalova Kaymakamı yok, olsaydı yanmıştı!

ANLAMLI SÖZLER

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Bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmak engel değil devrimdir. (Özdemir ASAF)