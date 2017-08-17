Yanlış deklarasyon

Yeni partide toplanmaya hazırlanan isimlerin daha yolun başında gelişi güzel konuşmaları harekete güç katmaz, aksine değişik söylentilere yol açarak topyekûn yıpranma tehlikesi yaratır...

Öncelikle bunu bilmeleri ve ağızlarını kapalı tutmaları lâzım...

Ayrıca çok önemli bir hususu da hatırlatayım; henüz ilk adımlar atılırken girişimin başında bulunan Meral Akşener'in adı da yıpratılmamalı...

Bunu neden söylediğime gelince...

Hareketin ağır toplarından birinin âlelacele söyledikleri...

2019'da Akşener'in cumhurbaşkanlığı için aday olacağı iddia edildi...

Erken gelen bir deklarasyon...

Çok yanlış!

* * *

Yeni parti en erken ekim ayında kurulmuş olacak.

Tüzüğü yazılma aşamasında, bir yandan da kurucular listesi hazırlanıyor ve gümbür gümbür gelmek için teşkilatların kurulmasına çalışılıyor...

Böyle bir ortamda "Cumhurbaşkanı adayımız Akşener" demek lider konumundaki insanı daha yolun başında yıpratmaz mı?

Bu zamansız değerlendirmeyi AKP'nin yeni hareketin tökezlenmesini sağlamak amacıyla Akşener'in aleyhine kullanması ihtimali vardır. Bu ihtimal dikkate alınsaydı Akşener'in adı zamanı gelmeden öne sürülmezdi...

Siyasal tarihimize bakınız; anlamsız yere yani ortada fol yok yumurta yokken adı lanse edilen çok değerli isimlerin siyaset girdabında kaybolup gittiğini görürsünüz...

Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İslamoğlu'nu, ismini, zamanından önce kullanmak suretiyle yıpratmadı mı?

* * *

Siyaset biraz da sabır işidir...

Acele etmek insanı yanıltır; telâş, bir çuval inciri de berbat eder.

Zamanı gelmeden yapılacak her açıklama, en ufak hatayı gözleyen AKP tarafından yeni partinin aleyhine kullanılabilir. Buna meydan verilmemeli

* * *

Şunu demek istiyorum, yemek pişmeden tencereye kaşık sallanmaz!

Kumpas mağdurlarına el uzatalım

***

Önümde beş okurumun e-post adresime yolladığı mektup var. Beşinde de konu ByLock adındaki, teknik bilgi sahipleri tarafından "Bela sistem" diye tanımlanan insanlık düşmanı yazılım sistemine ilişkin...

Anladığıma göre okurlarımın yakınları ByLock ile ilişkilendirilerek haksızlığa uğramış; aralarında halen tutuklu olan da var...

Hiçbirinin feto adındaki iblisle ve çetesi fetöyle ilişkisi olmamış ama telefon numaraları cemaatin ele geçirdiği TİB'te yuvalanmış hainler tarafından listelere sokulmuş...

Bildiğim kadarıyla TİB temizlendi, ancak bırakılan listeler temizlenmedi; listelere ByLock kaydıyla yazılan telefonların kullanıcıları mağdur durumda; yakınları ise yolladıkları iletilerde bu noktaya değiniyor, "Telefonlarımızda ByLock yüklemesi filan da yok" diyorlar.

* * *

İtirazlar yapılmış ama dinleyen olmamış...

Verilen öğüt, "Yargılamanın sonuçlanmasını bekleyin"...

Onlar da öyle yapıyor...

Bir yandan da suçsuzluklarını kanıtlamak istiyorlar. Buna izin verilmezse masum, mağdur ve mazlum olduklarını nasıl kanıtlayacaklar...

Hepsinin talebini dikkate almak ve bu insanları, hainlerin kurduğu kumpastan kurtarmak lazım.

* * *

e-posta gönderen okurlarımdan Fatih Tunç açığa alınmış, şu an işsiz; Melike Kuter avukat, eşi polis ve içeride, Madhadra rumuzlu okurum da mağdurlardan biri; Rahim Öz adındaki okurum ByLock belasına ilişkin yaptığı uzun araştırmayı rapor haline getirmiş, bir nüshasını da bana yollamış, ByLock kumpasını anlatan araştırma ilgililere ışık tutacak nitelikte; "Anam babam üzülmesin, adımı saklayın" diyen V.B adındaki okurum da memuriyetten ihraç edilmiş; keza değerli okurlarımdan Hatice Korkmaz Hanımın da eşi kumpas mağduru, o da işinden olmuş...

Bu insanların ve diğer mağdurların sesini duymalı, masumiyetlerini ispat etmelerine imkan tanımalıyız....

Bir ülke, yaralı binlerce insanıyla ileri gidemez, yargı da bir an önce bu gerçeği dikkate almalı...

16 yıl önce Rabia selamını bilmiyordu

***

AKP'nin 16. yaşı 6 bin yandaşın katılımıyla kutlandı...

Sincan'daki Harikalar Diyarı denilen yerde yapılan törene önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılmadı.

Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu da katılanlar arasındaydı.

Erdoğan partilileri Rabia selamıyla selamladı. 16 yıl önce bu selamdan haberi olmayan Genel Başkan'ın beş parmaklı selamını gösteren resimler de bu vesileyle sosyal medyada döndü dolaştı...

ANLAMLI SÖZLER

***

Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. (Nizamettin NAZİF)