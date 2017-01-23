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Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu

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Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu
Antalya'da kalp rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Hamide Yücel, oğlu 28 yaşındaki Ali Yücel'i cinayet şüphesiyle gözaltına almak üzere eve gelen polisleri görünce kalp krizi geçirip öldü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 5894 Sokak üzerindeki 16/2 numaralı evde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı iki sivil polis, eşi vefat eden Hamide Yücel'in evine geldi. Polislerden biri, iddiaya göre silahını çıkartıp evin girişinde arkadaşlarıyla oturan Ali Yücel'i gözaltına almak istedi. Sesler üzerine dışarı çıkan Hamide Yücel, oğlunun cinayetten arandığı iddiasıyla gözaltına alınmak istendiğini öğrenince fenalaşıp yere yığıldı.

Bu sırada sivil polislerden biri ambulans çağırırken, diğeri yanındaki dosyada bulunan fotoğrafı inceleyince aradıkları kişinin Ali Yücel olmadığını fark etti. Hamide Yücel, gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sivil polisler ise olay yerinden ayrıldı.

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