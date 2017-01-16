Yanlışlıklar ve haksızlıklar

Bugün gerçekler üzerinde durmak istiyorum. Öncelik Lefter'i anma programlarında. TRT doğruları içerenlerdendi. Yayınlarını beğendim. Çünkü çarpıtma da yoktu. Kimi spor kanalları ellerindeki malzeme ve redaksiyondaki çapsızların kalitesizliğine dayalı çalışmalar sergiledi. Bir tanesine fena takıldım; aSpor. Futbol yerine siyaset programı yaptılar. Kurguda hayali eklemelere tanık oldum. "Varlık Vergisi"yle ilgili sokuşturma doğru değildi. Amaçları şimdilerdeki Ana Muhalefet'e geçmişten iğneleme yapmak. Peki kime yarar sağladı? Çarpıtmalarla nereye gidilebilir? Lefter'in Fenerbahçe'ye transferi de tamamen hayali ve yanlıştı. Örneğin ilk aldığı 200 lira konusu. "Hasta babasına ilaç temin etti" uydurmaydı. İlk yaptığı ödeme, birikmiş kiralarını vermekti.

Haydi onun dönemine yetişemediniz ama onunla yaşayanlar -Allah uzun ömür versin- hâlâ hayatta. Yalan ve yanlış üzerine kurulan yayın politikası sizi hiç bir yere götürmez. "Devir bizim devrimiz" saplantısını terk etmek zorundasınız. aSpor'u yönettiğini zannedenlere tavsiyem doğrulara sarılmaları. Bir de politik ayrımcılığı spora bulaştırmamaları. Unutmadan bir ekleme daha yapayım; "Kendi kendinizi övmekten vaz geçin". Bırakın buna izleyici karar versin!

Yeni dönem

"Lig TV" adı DIGITURK platformuna veda etti. Yeni patron Katar sermayesinin kuruluşu "BeİNSports" tabelaya yazıldı. Bu değişim yayını ne kadar etkileyecek, zamanla göreceğiz. Grafik çalışmalar ve tanıtımlar dışında ekip aynı. Havadan çekimlerdeki flu gösterim devam etmekte. Düzelme yok. Bir konuyu ise tekrarlamak istiyorum. Maç yayınında gözlerimiz Musa Çözen'i arıyor. Yerini dolduracak çapta bir isim hâlâ bulunamadı. Anlatımda yine eski 2 Melih'ten biri olan Şendil aktif pozisyona getirildi. Keşke Melih Gümüşbıçak da kaybedilmeseydi. Özellikle "futbol spikerliği" zor iştir. Her mikrofon verdiğinizle yürümez. Özel sesin yanında, bilgi birikimi şart. Diğer sporlar da aynı. Mesela basketbolda Murat Murathanoğlu'nun yerini dolduracak kimse göremiyorum. Ona yakın tek isim Murat Kosova. Gerisi vasattan öteye geçemiyor. Boks anlatımında da aynı tespit geçerli. Fazla yüklenmek istemiyorum ama Bilgehan Demir ringlerin sesi olamaz. Aldığım tepkiler dağ gibi. Ha bana ha ona boks maçı anlattırmışsınız, hiç fark etmez. "Menajerlik müessesesi" kuran Bilgehan bir yerde çok şanslı. Şimdi de TV-8 ve onun küçük kardeşi TV-8.5'un nimetlerinden yararlanmakta. Boksun "anıt ismi Orhan Ayhan" ise ihmal ediliyor. 100 yılda bir gelen özel sesiyle Amerika'da doğmuş olsa, dolar milyoneri olmuştu.

Geçenlerde bir görme engellinin söylediğini herkesle paylaşmak istiyorum; "Orhan Ayhan bizim televizyonumuz". İşte gerçeğin ta kendisi. Görmeseniz bile, duyuyorsunuz. Kimde var bu özellik?

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Spora ayırdığım bölümü bitirirken bir kutlamayı ekleyeceğim. TRT Spor'da Genel Koordinatör Yardımcılığına Hakan Altürk getirildi. Bu kurumda son dönemin bütün başarılılarının ödüllendirilmesini görmek, mutluluk verici.

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Sakın yapmayın

"Kim Milyoner Olmak İster"de söylentiler arttı. Selçuk Yöntem'in yerine İspanyol soyadlı Engin Altan Düzyatan'ın getirileceği konuşmaları çoğaldı. Bu yanlışlıkların en büyüğü olur. Yarışmanın ilk gününden beri takipçisiyim. Çünkü Kenan Işık kardeşimin sırdaşıyım. Önemli konularda bana danışırdı. Hayatta kendime hiç faydam olmadı ama, dostlarımı doğru yönlendirdim. Hatta uyarılarımı dinlemeyenler, sonra pişman oldular. Sevgili Kenan'a "Ana Haber'leri sunma" dedim, es geçti. Kısa sürdü. "Hülya Avşar'la Yeşil Işık filminde oynama" dedim, oynadı. Sonra hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı. Şiir CD'si çıkarırken "Orson Welles'in -Ben Genç Olmayı Biliyorum-" dizelerini söylemesinde ısrar ettim. Yapmadı. İkinci şiir CD'sinde günah çıkarttı. Röportajlarında da benim arzum olduğunu adımı vererek söyledi. Çalışma yok sattı. Şimdi de atv üst kademesine sesleniyorum. Selçuk Yöntem'e sakın dokunmasınlar. Bırakın "eski solcu olsun". Bu bir hata değildir. Sizin için yollama gerekçesi olmamalı.

Yöntem'ler kolay yetişmiyor!