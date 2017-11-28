Yansın geceler'in Heijan'ına uyuşturucu gözaltısı

29 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonundan Yansın geceler şarkısı ile ünlü olan 'Heijan' isimli şahsın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde aynı anda narkotik operasyonunda 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun İstanbul ayağında, Yansın Geceler ile bilinen 'Heijan' Doğan Tarda da operasyon kapsamında gözaltına aldı.