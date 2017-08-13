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Yaralı Özel Harekatçı operasyona böyle devam etti

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Yaralı Özel Harekatçı operasyona böyle devam etti
Ardahan'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ayağından vurulan Özel Harekat Polisi dikiş attırıp, operasyona devam etmiş.

Ardahan'ın Göle ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ayağında vurulan Özel Harekat Polisi Mehmet Onur Eker, kaldırıldığı hastanede kurşunun deldiği bacağına dikiş attırıp, yeniden operasyon bölgesine döndü.

BACAĞINA DİKİŞ ATTIRIP OPERASYONA ÇIKTI

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma timleri dün gece sabaha karşı Göle kırsalında PKK terör örgütütne yönelik arama tara çalışmaları başlattı. Polis ve jandarma arazide karşılaştıkları teröristlerle çatışmaya girdi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi'nde görevli polis memuru 28 yaşındaki Mehmet Onur Eker çatışmada sağ ayağından hafif yaralandı. Eker ambulansla Erzurum'un Oltu İlçesi'ndeki devlet hastanesine getirildi. Burada yapılan cerrahi müdahale ile ayağına dikiş atılan Eker, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek arkadaşları ile birlikte operasyon bölgesine gitti.

"KURŞUN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPMIŞ"

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan yaptığı açıklamada, "Özel harekat polisi Eker sağ dizinden yaralanmış. Kurşun giriş çıkış yapmış. Müdahalesini yaparak taburcu ettik. Alah şükür hiç birşeyi yok. Kendisi tekrardan operasyona katılmaya gitti" dedi.

Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş Oltu ilçesine gelerek yaralı polis memurunu ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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