Yarbay Mehmet Alkan siyasete atıldı!

Şehit olan kardeşinin cenazesindeki konuşmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan ve KHK ile TSK'dan ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, CHP'ye katıldı.

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde yaptığı konuşmayla gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, TSK'dan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikten sonra avukatlık yapmaya başlamıştı. Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında kendisinden bahsederek, partiye katıldığı için teşekkür etti.