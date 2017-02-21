Yardımcı hakemler büyük hatalar yapıyor

Süper Lig'de son iki haftadır Bursaspor, ilk yarıda gösterilen kırmızı kartlarla 10 kişi kalıyor. 20. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında iki sarı kartla atılan Jovic takımını eksik bıraktı. Kayserispor maçında da Deniz, gereksiz yere rakibin arkasından bilek üstü, basarak Bursaspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu. Oyuncunun bu hareketin bir kırmızı kart olacağını bilmemesi affedilemez. Yıllardır söylediğim birşey var; 'kulüpler Avrupa'da olduğu gibi bir hakem hocasını eğitimci olarak almalılar. Bursa'da hakemliği bırakmış değerli kardeşlerim var. Onlardan birine görev vererek bir ilki yerine getirirlerse bunun faydalarını fazlasıyla görürler. Son haftalarda ve 21. haftalarda yardımcı hakemlerin neticeye tesir eden hataları bize 'balık baştan değil yandan kokar' sözünü hatırlatıyor. Bir müsabakada kalkan 3-5 ofsayt bayrağından ikisinin tartışılır olması hakemlerin görevini iyi yerine getirmediğini gösteriyor.

Elleri nasır tutanlar

Bizler hatalı kararları eleştirirken çok kritik pozisyonda ofsayt kaldıran yardımcıları da alkışlıyoruz. Avrupa'da yaşı 40-50 olmuş elleri bayrak tutmaktan nasır tutmuş başarılı yardımcılar seyrediyoruz. Yardımcılar için bir başka bir husus ise hakemin görmediği bir ihlalde 'şu oyuncuya sarı kart gösterin' demek yerine, o futbolcunun ne ihlal yaptığını merkez hakeme bildirse ve kartın rengini o belirlese iyi olmaz mı? Ligin önemli haftaları oynanıyor bu nedenle biraz daha dikkat edilmeli.

Kayserispor-Bursaspor

Yaşar Kemal Uğurlu

Bursaspor'dan Deniz'e verilen rakibin arkadan bilek üstüne basmasında kırmızı kart doğruydu. İkinci Kayserispor golünde yardımcı hakemin, 1.5 metre ofsaytı kaçırması affedilmez hataydı. Bazı faul hatalarına rağmen iyi bir yönetim gösterdi. Özellikle sarı kartlarda enerjik davranması dikkat çekiciydi.

Antalyaspor-K. Karabükspor

Ümit Öztürk

İptal edilen Kardemir Karabükspor golünde kritik ofsaytı tespit eden Erkan Akbulut'a tebrikler. Eto'o'nun düşüşüne devam kararı doğruydu. Kartlar yerinde çıktı, taktik faullere ise kart çok doğru. Kaleci topu tutmuşsa avantaj oynatıp ofsayt atışını vermemeliydi. Buna rağmen genelde iyi bir yönetim sergiledi.

M. Başakşehir-Gaziantepspor

Alper Ulusoy

Bazı faul ve kartlar verilmese de genelde iyi bir yönetim sergiledi. Özellikle ele çarpmalarda devam kararları doğruydu.

Çaykur Rize-Galatasaray

Halis Özkahya

Tempolu bir müsabakada her iki takım da 3 puan için oynuyordu. Bu nedenle hakeme itiraz olmadı. Hakem de müsabakayı 1 sarı kartla bitirdi. Ancak sayılmayan Galatasaray golünde yardımcı hakem, topla ilk buluşan Rodrigues değil, ofsayt olmayan Josue'ye kaldırdı ve bu yanlış bayrakla Galatasaray'ın galibiyetini engelledi.

Gençlerbirliği-Atiker Konya

Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır için zor olmayan bir müsabakaydı. İkazları ve kartlardan dolayı oyunculardan tepki almadı. Yalnız

yardımcı hakem, 2. Gençlerbirliği golündeki ofsaytı kaçırdı.

Adanaspor-Osmanlıspor

Mete Kalkavan

Osmanlıspor'un farklı kazandığı karşılaşmada, güzel gollerin yanı sıra, iyi bir hakem yönetimi izledik, sahadaki herkesi alkışlıyoruz.

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Fırat Aydınus

Müsabaka başında bazı fauller çalınmasa da sahada başarılı bir hakem vardı. Bir aylık aradan sonra Fırat Aydınus ikinci devreye iyi başladı ve haftanın hakemi olmayı başardı.

Beşiktaş-Akhisarspor

Barış Şimşek

Müsabakanın hemen başında Oğuzhan'ın ayağına basıldığı pozisyon penaltılıktı. Korner atışında top oyuna girdikten sonra Caner, Atiba'yı güreşçi gibi yere indiriyor. Pozisyon penaltı ve sarı kart olmalıydı. Hakem iki oyuncuyu ikaz edip atışı tekrar ettirerek büyük hata yaptı. Korner ve frikiklerde birbirlerine sarılan ve düşenler vardı. Bunları genellikle defans oyuncularının yapması dikkat çekti. Ancak hakem bu futbolcuları çağırarak kart göstermek yerine defalarca ikaz etmeyi tercih etti ve yanlış yaptı. Oysa bir maçta ikaz oyunun başında ihlali yapanlar için bir kere yapılır. Federasyon eğitimcileri bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmeli. Bu hareketlerin yeri güreşlerdir ve futbolda yeri yoktur.

Trbzonspor-Alanyaspor

Özgür Yankaya

Faul hataları vardı. Ancak, neticeye tesir eden hatalar yoktu. Hakem oyuncuların arasına topla buluşmak istemiyorsa sahada diyagonal koşular yapmalı.