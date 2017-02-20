Yargı camiasında 770 kişide ByLock tespit edildi

FETÖ soruşturmaları hakkında konuşan HSYK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Yaklaşık 4 bin 100 civarında hâkim savcı hakkında işlem yapıldı, 3 bin 800 kişinin görevden ihraç edildi, 770 kişide de ByLock tespit edildi" dedi.

HSYK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, FETÖ soruşturmaları hakkında "Yaklaşık 4 bin 100 civarında hâkim savcı hakkında işlem yapılmış 3 bin 800 kişinin görevden ihraç kararı kesinleşmiş bulunmaktadır. Bütün teşkilatımızda bu örgütün haberleşme aracı olarak belirlenmiş olan Bylock kullandığı tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapılmıştır. Bin 770 civarında yargı camiamızda Bylock kullanıcısı tespit edilmiştir. Şu ana kadar HSYK olarak hepsi hakkında işlem yapılmıştır" dedi

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullanan yaklaşık bin 770 hâkim ve savcı tespit edildiğini belirterek, "Teşkilatımızda Bylock kullanıcısı olup da işlem yapılmayan hiçbir hâkim, savcı bulunmamaktadır. HSYK, bu konudaki farkındalığı yüksek bir kurum olarak görevini sürdürmektedir." dedi.

Erzurum'da bir otelde, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğince (AB) finanse edilip Avrupa Konseyince yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

HSYK Birinci Daire Başkanı Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kapsamında verilen ihlal kararlarının toplantıda tahlil edileceğini söyledi.

Toplantı ile katılımcıların temel hak ve özgürlükler noktasında farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Terör saldırılarının ve onların arkasındaki güçlerin hain emellerine ulaşmasını engellemek amacıyla bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü koruyarak, varlığımızı sürdürmek zorundayız. Aramızdaki birtakım farklılıklarımıza rağmen ortak paydamızın güzel örneği olan ve milli duruşu ifade eden terörle mücadele sürecinde demokratik hukuk devletini de korumak zorundayız. Toplumsal barışı hedef alan teröre verilecek en önemli cevap hukuk ve demokrasiyle taçlanan birlik ve beraberliğimizle olacaktır."

"Darbenin önlenmesinde yargının çok büyük payı var"

Koç, terör yoluyla kamu düzeninin bozulması sonucu, devlet ile vatandaşlar arasında var olan bağın kopartılmaya çalışıldığını belirterek, kendilerine düşenin, demokratik hukuk devletinin meşruiyetini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Bireysel başvurunun 2010 tarihinde yapılan referandumla ülkenin hukuk sistemine girdiğini anımsatan Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Silahlı Kuvvetler içerisinde yer almış FETÖ yapılanmasına sahip bir grup yapı tarafından kalkışma gerçekleştirildi. Bu kalkışmaya milletimizin ve devletimizin refleksiyle çok şükür izin verilmemiştir. Tabii bunda da bizim yargı camiamızın, yargımızın çok büyük bir payı olmuştur. Yargı camiamız, gecenin ilk saatlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bütün illerimizdeki başsavcılarımız, bu kalkışmayı yapanlara karşı çok ivedilikle soruşturmalar başlatmış, gözaltı kararları vermiş ve tutuklama kararları çıkarmıştır. Bu da Türk yargısının artık geldiği noktanın milletin, demokrasi ve hukukun yanı olduğunu da ortaya koymuştur. Biz de devlet olarak bu kalkışmaya ilk refleksi gösteren bir kurum olmanın mutluluğunu hissediyoruz."

Halil Koç, FETÖ'nün darbe girişiminin bir gün sonrası, 16 Temmuz itibarıyla 2 bin 700 civarında FETÖ'ye mensup hâkim ve savcının görevden uzaklaştırılması konusunda karar verildiğine dikkati çekerek, uzaklaştırma sayesinde FETÖ mensubu hâkim ve savcıların farklı yollara girme çabalarının önüne geçildiğini aktardı.

"4 bin 100 hâkim savcı hakkında yasal işlem yapıldı"

Daha sonra yapılan çalışmalarla yine FETÖ'ye mensup kişilerle ilgili işlemlere devam edildiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 bin 100 civarında hâkim savcı hakkında işlem yapılmış 3 bin 800 kişinin görevden ihraç kararı kesinleşmiş bulunmaktadır. Bütün teşkilatımızda bu örgütün haberleşme aracı olarak belirlenmiş olan Bylock kullandığı tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapılmıştır. Bin 770 civarında yargı camiamızda Bylock kullanıcısı tespit edilmiştir. Şu ana kadar HSYK olarak hepsi hakkında işlem yapılmıştır. Maalesef basında bazen yanlış haberler çıkıyor. Teşkilatımızda Bylock kullanıcısı olup da işlem yapılmayan hiçbir hâkim savcı bulunmamaktadır. HSYK bu konuda farkındalığı yüksek bir kurum olarak görevini sürdürmektedir."